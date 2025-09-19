Генштаб про ситуацію на фронті: 63 бойових зіткнення за добу, ворог активно діє на Покровському та Лиманському напрямках
Київ • УНН
З початку доби відбулося 63 бойових зіткнення, ворог активно діє на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках. Окупанти завдали шість авіаударів, скинули 17 керованих авіабомб та здійснили 68 обстрілів.
З початку цієї доби відбулося 63 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, а також здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких три — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Фиголівка. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.
На Куп’янському напрямку російські окупанти три рази намагалися прорвати нашу оборону в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 10 атак поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє. Три боєзіткнення тривають.
Сили оборони відбили ворожу атаку на Сіверському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Виїмки.
На Краматорському напрямку противник два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Щербинівки та в бік Плещіївки, Русиного Яру.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, досі бої тривають у чотирьох локаціях.
На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка та Ольгівське. Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів, ще два бойових зіткнення досі тривають.
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Залізничному.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська. Одне боєзіткнення досі триває.
На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. В той же час противник завдав авіаудару по Ольгівці.
На решті напрямків — без змін, резюмували у Генштабі.
