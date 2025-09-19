$41.250.05
Ексклюзив
12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
12:00
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
08:43
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
19 вересня, 06:26
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Генштаб про ситуацію на фронті: 63 бойових зіткнення за добу, ворог активно діє на Покровському та Лиманському напрямках

Київ • УНН

 • 522 перегляди

З початку доби відбулося 63 бойових зіткнення, ворог активно діє на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках. Окупанти завдали шість авіаударів, скинули 17 керованих авіабомб та здійснили 68 обстрілів.

Генштаб про ситуацію на фронті: 63 бойових зіткнення за добу, ворог активно діє на Покровському та Лиманському напрямках

З початку цієї доби відбулося 63 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, а також здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Фиголівка. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти три рази намагалися прорвати нашу оборону в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 10 атак поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє. Три боєзіткнення тривають.

Сили оборони відбили ворожу атаку на Сіверському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Виїмки.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Щербинівки та в бік Плещіївки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, досі бої тривають у чотирьох локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка та Ольгівське. Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів, ще два бойових зіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Залізничному.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська. Одне боєзіткнення досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. В той же час противник завдав авіаудару по Ольгівці.

На решті напрямків — без змін, резюмували у Генштабі.

Мінус 1150 солдатів та купа залізяччя: Генштаб відзвітував про втрати ворога за добу19.09.25, 07:31 • 3266 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вовчанськ
Степногірськ
Кам'янське