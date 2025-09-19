$41.250.05
Генштаб о ситуации на фронте: 63 боевых столкновения за сутки, враг активно действует на Покровском и Лиманском направлениях

Киев • УНН

 • 20 просмотра

С начала суток произошло 63 боевых столкновения, враг активно действует на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях. Оккупанты нанесли шесть авиаударов, сбросили 17 управляемых авиабомб и совершили 68 обстрелов.

Генштаб о ситуации на фронте: 63 боевых столкновения за сутки, враг активно действует на Покровском и Лиманском направлениях

С начала этих суток произошло 63 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросив 17 управляемых авиабомб, а также совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск и Фиголевка. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты три раза пытались прорвать нашу оборону в районах Степной Новоселовки и Песчаного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 10 атак вблизи населенного пункта Новомихайловка, Шандриголово, Колодези, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее. Три боестолкновения продолжаются.

Силы обороны отбили вражескую атаку на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Выемки.

На Краматорском направлении противник два раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, до сих пор бои продолжаются в четырех локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Филия, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новаивановка и Ольговское. Силы обороны отбили пять вражеских штурмов, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Зализничному.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. В то же время противник нанес авиаудар по Ольговке.

На остальных направлениях — без изменений, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

