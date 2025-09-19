Минус 1150 солдат и куча железа: Генштаб отчитался о потерях врага за сутки
Киев • УНН
За сутки 18 сентября российские войска потеряли 1150 солдат и 17 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.25 составляют более миллиона человек личного состава.
За сутки 18 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 1150 солдат и 17 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1099530 (+1150) человек ликвидировано
- танков ‒ 11191 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23278 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 32896 (+17)
- РСЗО ‒ 1492 (+1)
- средства ПВО ‒ 1218 (+1)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 60680 (+211)
- крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62044 (+44)
- специальная техника ‒ 3968 (+3)
Данные уточняются.
