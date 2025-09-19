Минус 1150 солдат и куча железа: Генштаб отчитался о потерях врага за сутки

$41.190.02
18 сентября, 19:49 • 17064 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 34563 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 28401 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 38725 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 51821 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 26363 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 22185 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 37271 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16744 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 55627 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
рф обжаловала в Международном суде ООН решение ICAO о причастности к катастрофе MH1718 сентября, 18:39 • 2928 просмотра
Золотая статуя Трампа с биткоином появилась возле Капитолия СШАPhoto18 сентября, 19:25 • 2726 просмотра
Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы18 сентября, 22:29 • 4040 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть23:21 • 21031 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений00:25 • 10397 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 30804 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 51801 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 36988 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 37261 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 55617 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 10117 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 30078 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 29170 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 29126 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 27411 просмотра
Минус 1150 солдат и куча железа: Генштаб отчитался о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 80 просмотра

За сутки 18 сентября российские войска потеряли 1150 солдат и 17 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.25 составляют более миллиона человек личного состава.

Минус 1150 солдат и куча железа: Генштаб отчитался о потерях врага за сутки

За сутки 18 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 1150 солдат и 17 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1099530 (+1150) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11191 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23278 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 32896 (+17)
          • РСЗО ‒ 1492 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1218 (+1)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 60680 (+211)
                    • крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62044 (+44)
                            • специальная техника ‒ 3968 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины.

                              Зеленский: "план А" – завершить войну, "план Б" – 120 млрд долларов в год17.09.25, 18:23 • 3386 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина