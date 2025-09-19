Минус 1150 солдат и куча железа: Генштаб отчитался о потерях врага за сутки

За сутки 18 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 1150 солдат и 17 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1099530 (+1150) человек ликвидировано

танков ‒ 11191 (0)

боевых бронированных машин ‒ 23278 (+1)

артиллерийских систем ‒ 32896 (+17)

РСЗО ‒ 1492 (+1)

средства ПВО ‒ 1218 (+1)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 60680 (+211)

крылатые ракеты ‒ 3718 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62044 (+44)

специальная техника ‒ 3968 (+3)

Данные уточняются.

