Мінус 1150 солдатів та купа залізяччя: Генштаб відзвітував про втрати ворога за добу
Київ • УНН
За добу 18 вересня російські війська втратили 1150 солдатів та 17 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 становлять понад мільйон осіб особового складу.
За добу 18 вересня російські війська втратили на війні з Україною 1150 солдатів та 17 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1099530 (+1150) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11191 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23278 (+1)
- артилерійських систем ‒ 32896 (+17)
- РСЗВ ‒ 1492 (+1)
- засоби ППО ‒ 1218 (+1)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 60680 (+211)
- крилаті ракети ‒ 3718 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62044 (+44)
- спеціальна техніка ‒ 3968 (+3)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.
