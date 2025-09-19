$41.190.02
18 вересня, 19:49 • 17081 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 34608 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 28419 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 38745 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 51847 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 26368 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 22190 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 37280 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16744 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 55635 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Мінус 1150 солдатів та купа залізяччя: Генштаб відзвітував про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 84 перегляди

За добу 18 вересня російські війська втратили 1150 солдатів та 17 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 становлять понад мільйон осіб особового складу.

Мінус 1150 солдатів та купа залізяччя: Генштаб відзвітував про втрати ворога за добу

За добу 18 вересня російські війська втратили на війні з Україною 1150 солдатів та 17 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1099530 (+1150) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11191 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23278 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 32896 (+17)
          • РСЗВ ‒ 1492 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1218 (+1)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 60680 (+211)
                    • крилаті ракети ‒ 3718 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62044 (+44)
                            • спеціальна техніка ‒ 3968 (+3)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.

                              Зеленський: "план А" – завершити війну, "план Б" – 120 млрд доларів на рік17.09.25, 18:23 • 3386 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна