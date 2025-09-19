Мінус 1150 солдатів та купа залізяччя: Генштаб відзвітував про втрати ворога за добу

За добу 18 вересня російські війська втратили на війні з Україною 1150 солдатів та 17 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1099530 (+1150) осіб ліквідовано

танків ‒ 11191 (0)

бойових броньованих машин ‒ 23278 (+1)

артилерійських систем ‒ 32896 (+17)

РСЗВ ‒ 1492 (+1)

засоби ППО ‒ 1218 (+1)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 60680 (+211)

крилаті ракети ‒ 3718 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62044 (+44)

спеціальна техніка ‒ 3968 (+3)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.

