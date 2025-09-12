$41.310.10
путін прагне окупувати всю Україну, його зупинить лише брак ресурсів - Зеленський

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України. Він наголосив, що війна не зупиниться, доки кремль не зіткнеться з вичерпанням ресурсів, тому Захід має посилити тиск.

путін прагне окупувати всю Україну, його зупинить лише брак ресурсів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мета російського диктатора володимира путіна - повна окупація нашої країни. За його словами, російська війна не зупиниться, доки кремль не зіткнеться з вичерпанням ресурсів, тому Захід має посилити тиск, пише УНН із посиланням на заяву Президента.

Ціль путіна – це окупація всієї України. І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне 

- сказав Зеленський.

Він додав, що саме тому потрібно посилити відповідні заходи та тиск, аби росія повірила, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять їй воювати.

Зеленський про перемовини з росією: коли хочуть миру, то 230 ударів не завдають27.08.24, 15:20 • 21273 перегляди

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна