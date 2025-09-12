путін прагне окупувати всю Україну, його зупинить лише брак ресурсів - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мета російського диктатора володимира путіна - повна окупація нашої країни. За його словами, російська війна не зупиниться, доки кремль не зіткнеться з вичерпанням ресурсів, тому Захід має посилити тиск, пише УНН із посиланням на заяву Президента.
Ціль путіна – це окупація всієї України. І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне
Він додав, що саме тому потрібно посилити відповідні заходи та тиск, аби росія повірила, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять їй воювати.
