путин стремится оккупировать всю Украину, его остановит только нехватка ресурсов - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины. Он подчеркнул, что война не остановится, пока Кремль не столкнется с исчерпанием ресурсов, поэтому Запад должен усилить давление.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что цель российского диктатора владимира путина – полная оккупация нашей страны. По его словам, российская война не остановится, пока кремль не столкнется с исчерпанием ресурсов, поэтому Запад должен усилить давление, пишет УНН со ссылкой на заявление Президента.
Цель путина – это оккупация всей Украины. И что бы он кому-то ни говорил, понятно: он так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить цели фундаментально. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо
Он добавил, что именно поэтому нужно усилить соответствующие меры и давление, чтобы россия поверила, что Америка, Европа и в целом Запад не позволят ей воевать.
