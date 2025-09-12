путин стремится оккупировать всю Украину, его остановит только нехватка ресурсов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что цель российского диктатора владимира путина – полная оккупация нашей страны. По его словам, российская война не остановится, пока кремль не столкнется с исчерпанием ресурсов, поэтому Запад должен усилить давление, пишет УНН со ссылкой на заявление Президента.

Цель путина – это оккупация всей Украины. И что бы он кому-то ни говорил, понятно: он так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить цели фундаментально. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо