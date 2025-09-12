$41.310.10
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
путин стремится оккупировать всю Украину, его остановит только нехватка ресурсов - Зеленский

Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины. Он подчеркнул, что война не остановится, пока Кремль не столкнется с исчерпанием ресурсов, поэтому Запад должен усилить давление.

путин стремится оккупировать всю Украину, его остановит только нехватка ресурсов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что цель российского диктатора владимира путина – полная оккупация нашей страны. По его словам, российская война не остановится, пока кремль не столкнется с исчерпанием ресурсов, поэтому Запад должен усилить давление, пишет УНН со ссылкой на заявление Президента.

Цель путина – это оккупация всей Украины. И что бы он кому-то ни говорил, понятно: он так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить цели фундаментально. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо 

- сказал Зеленский.

Он добавил, что именно поэтому нужно усилить соответствующие меры и давление, чтобы россия поверила, что Америка, Европа и в целом Запад не позволят ей воевать.

Зеленский о переговорах с Россией: когда хотят мира, то 230 ударов не наносят27.08.24, 15:20 • 21273 просмотра

Алена Уткина

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина