Зеленский о переговорах с Россией: когда хотят мира, то 230 ударов не наносят

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, двое ранены

Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, двое ранены

  •  50639 просмотра
ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

  •  82708 просмотра
Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

  •  102129 просмотра
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  44783 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  120312 просмотра
публикации
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  120312 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  113829 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  153950 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  189900 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  384155 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  44783 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  59246 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  119135 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  114389 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  117815 просмотра
Актуальное
Зеленский о переговорах с Россией: когда хотят мира, то 230 ударов не наносят

Зеленский о переговорах с Россией: когда хотят мира, то 230 ударов не наносят

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 12:20  •  12904 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил, что Россия не имеет желания остановить войну, о чем свидетельствуют массированные обстрелы. Зеленский подчеркнул, что когда стремятся к миру, то не убивают людей и детей.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что желания россии остановить войну нет, ведь когда хотят мира то не прибегают к массированным обстрелам и убийству людей.

Об этом он рассказал во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Что касается дипломатических решений и шагов и тому подобное, то я считаю, что мы сегодня последовательны, несмотря на желание России в принципе к остановке войны. Нельзя сказать, что Россия «очень хочет остановить войну». Когда хотят мира, то 230 ударов не наносят и не убивают людей и детей

- говорит Зелёный.

Он говорит, что отсутствие желания к переговорам россиян понятно.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области и срыв переговоров в Катаре о прекращении ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре с обеих сторон - это не связанные абсолютно вещи. Курская операция имеет и имела совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами, но она была проведена в формате онлайн.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
Эксклюзив
Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние
  •  16130 просмотра

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
  •  28646 просмотра

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты

Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
  •  66953 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Эксклюзив
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
  •  65478 просмотра

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
  •  66339 просмотра

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  113829 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  126507 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
25 августа 2024, 14:15  •  166612 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  189899 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  164416 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Популярные

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  120312 просмотра
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  44783 просмотра
Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

  •  102129 просмотра
ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

  •  82708 просмотра
Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, двое ранены

Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, двое ранены

  •  50639 просмотра

Публикации

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  120312 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  113829 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  153950 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  189900 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  384155 просмотра

Война

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

  •  521 просмотра
«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

  •  7472 просмотра
Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

  •  9018 просмотра
Зеленский о результате операции на Курщине: оккупация Харьковщины остановлена

Зеленский о результате операции на Курщине: оккупация Харьковщины остановлена

  •  17809 просмотра
Президент: россияне положат на Покровском направлении 50-60 тыс. военных

Президент: россияне положат на Покровском направлении 50-60 тыс. военных

  •  18727 просмотра

политика

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

  •  521 просмотра
Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

  •  3694 просмотра
Зеленский об изменениях в правительстве: в ближайшее время сконцентрируемся на этом вопросе

Зеленский об изменениях в правительстве: в ближайшее время сконцентрируемся на этом вопросе

  •  4495 просмотра
«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

  •  7472 просмотра
Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

  •  9018 просмотра

Война

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

  •  521 просмотра
«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

  •  7472 просмотра
Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

  •  9018 просмотра
Зеленский о результате операции на Курщине: оккупация Харьковщины остановлена

Зеленский о результате операции на Курщине: оккупация Харьковщины остановлена

  •  17809 просмотра
Президент: россияне положат на Покровском направлении 50-60 тыс. военных

Президент: россияне положат на Покровском направлении 50-60 тыс. военных

  •  18727 просмотра

политика

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

  •  521 просмотра
Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

  •  3694 просмотра
Зеленский об изменениях в правительстве: в ближайшее время сконцентрируемся на этом вопросе

Зеленский об изменениях в правительстве: в ближайшее время сконцентрируемся на этом вопросе

  •  4495 просмотра
«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

  •  7472 просмотра
Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

  •  9018 просмотра

Новости Бизнеса

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  17900 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  116662 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  117366 просмотра

Экономика

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

  •  9273 просмотра
Договор с россией о транзите газа никто продлевать не будет - Зеленский

Договор с россией о транзите газа никто продлевать не будет - Зеленский

  •  12076 просмотра
Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

  •  18939 просмотра
150 тыс. грн в месяц: НБУ временно устанавливает лимит на переводы "с карты на карту" с октября

150 тыс. грн в месяц: НБУ временно устанавливает лимит на переводы "с карты на карту" с октября

  •  12486 просмотра
Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

  •  19684 просмотра

Киев

В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

  •  201 просмотра
Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

  •  9273 просмотра
В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

  •  12272 просмотра
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
Эксклюзив

  •  66333 просмотра
Очередная атака рф на Киев: показали последствия

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

  •  28652 просмотра