Зеленский о переговорах с Россией: когда хотят мира, то 230 ударов не наносят

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что желания россии остановить войну нет, ведь когда хотят мира то не прибегают к массированным обстрелам и убийству людей.

Об этом он рассказал во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Что касается дипломатических решений и шагов и тому подобное, то я считаю, что мы сегодня последовательны, несмотря на желание России в принципе к остановке войны. Нельзя сказать, что Россия «очень хочет остановить войну». Когда хотят мира, то 230 ударов не наносят и не убивают людей и детей - говорит Зелёный.

Он говорит, что отсутствие желания к переговорам россиян понятно.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области и срыв переговоров в Катаре о прекращении ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре с обеих сторон - это не связанные абсолютно вещи. Курская операция имеет и имела совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами, но она была проведена в формате онлайн.