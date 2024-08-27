Зеленский о переговорах с Россией: когда хотят мира, то 230 ударов не наносят
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что Россия не имеет желания остановить войну, о чем свидетельствуют массированные обстрелы. Зеленский подчеркнул, что когда стремятся к миру, то не убивают людей и детей.
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что желания россии остановить войну нет, ведь когда хотят мира то не прибегают к массированным обстрелам и убийству людей.
Об этом он рассказал во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.
Что касается дипломатических решений и шагов и тому подобное, то я считаю, что мы сегодня последовательны, несмотря на желание России в принципе к остановке войны. Нельзя сказать, что Россия «очень хочет остановить войну». Когда хотят мира, то 230 ударов не наносят и не убивают людей и детей
Он говорит, что отсутствие желания к переговорам россиян понятно.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области и срыв переговоров в Катаре о прекращении ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре с обеих сторон - это не связанные абсолютно вещи. Курская операция имеет и имела совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами, но она была проведена в формате онлайн.