Зеленський про перемовини з росією: коли хочуть миру, то 230 ударів не завдають
Київ • УНН
Президент України заявив, що Росія не має бажання зупинити війну, про що свідчать масовані обстріли. Зеленський наголосив, що коли прагнуть миру, то не вбивають людей і дітей.
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що бажання росії зупинити війну немає, адже коли хочуть миру то не вдаються до масованих обстрілів та вбивства людей.
Про це він розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Що стосується дипломатичних рішень та кроків тощо, то я вважаю, що ми сьогодні послідовні, незважаючи на бажання росії в принципі до зупинення війни. Не можна сказати, що росія "дуже хоче зупинити війну". Коли хочуть миру, то 230 ударів не наносять і не вбивають людей та дітей
Він каже, що відсутність бажання до перемовин росіян зрозуміла.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що операція у курській області і зрив переговорів в Катарі щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах та інфраструктурі з обох сторін - це не пов’язані абсолютно речі. Курська операція має і мала абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами, але вона була проведена в форматі онлайн.