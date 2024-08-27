Зеленський: Курська операція не пов’язана із зривом переговорів в Катарі щодо енергетики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що операція у курській області і зрив переговорів в Катарі щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах та інфраструктурі з обох сторін - це не пов’язані абсолютно речі. Курська операція має і мала абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами, але вона була проведена в форматі онлайн. Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

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На запитання журналіста, чи пов’язана Курська операція із зривом переговорів між рф і Україною в Катарі щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах та інфраструктурі з обох сторін, Зеленський відповів, що це не пов’язані абсолютно речі.

"Курська операція і зустріч в Катарі. Курська операція не пов’язана із жодним із пунктів Формули миру. Чи пов’язана Курська операція із самітом миру з другим? Так, бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України. Дуже багато всього пишуть і іноді це не дуже допомагає. Курська операція має і мала абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами. Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну, а Курська операція один із етапів цього процесу. Вона не зірвалася, вона була проведена в форматі онлайн", - сказав Зеленський.

Пресконференцію Зеленського УНН транслює у себе на сторінці у Facebook та на сайті.

Нагадаємо

Видання The Washington Post з посиланням на свої джерела повідомляло, що цього місяця Україна і росія планували відправити делегації до Дохи для укладення історичної угоди про припинення ударів по енергетичних об'єктах та інфраструктурі з обох сторін. Це могло б призвести до часткового припинення вогню та надати відстрочку для обох країн.