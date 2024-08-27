Зеленський: Курська операція не пов’язана із зривом переговорів в Катарі щодо енергетики

ukenru
15:22 • 18186 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 31455 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 52383 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 55376 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 99562 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 147044 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185790 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 270882 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166601 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142228 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 51059 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 108620 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 90020 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 74663 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 66878 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 52440 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 139129 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 270893 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 204113 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 233095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10211 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 25778 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 28256 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 32081 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 51059 перегляди
Актуальне
Зеленський: Курська операція не пов’язана із зривом переговорів в Катарі щодо енергетики

Зеленський: Курська операція не пов’язана із зривом переговорів в Катарі щодо енергетики

Київ • УНН

 • 92927 перегляди

Президент України заявив, що Курська операція не пов'язана з переговорами щодо енергетики. За його словами, операція є частиною плану перемоги України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що операція у курській області і зрив переговорів в Катарі щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах та інфраструктурі з обох сторін - це не пов’язані абсолютно речі. Курська операція має і мала абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами, але вона була проведена в форматі онлайн. Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання журналіста, чи пов’язана Курська операція із зривом переговорів між рф і Україною в Катарі щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах та інфраструктурі з обох сторін, Зеленський відповів, що це не пов’язані абсолютно речі.

"Курська операція і зустріч в Катарі. Курська операція не пов’язана із жодним із пунктів Формули миру. Чи пов’язана Курська операція із самітом миру з другим? Так, бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України. Дуже багато всього пишуть і іноді це не дуже допомагає. Курська операція має і мала абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами. Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну, а Курська операція один із етапів цього процесу. Вона не зірвалася, вона була проведена в форматі онлайн", - сказав Зеленський.

Пресконференцію Зеленського УНН транслює у себе на сторінці у Facebook та на сайті.

Нагадаємо

Видання The Washington Post з посиланням на свої джерела повідомляло, що цього місяця Україна і росія планували відправити делегації до Дохи для укладення історичної угоди про припинення ударів по енергетичних об'єктах та інфраструктурі з обох сторін. Це могло б призвести до часткового припинення вогню та надати відстрочку для обох країн.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69