Зеленский: Курская операция не связана со срывом переговоров в Катаре по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области и срыв переговоров в Катаре о прекращении ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре с обеих сторон - это не связанные абсолютно вещи. Курская операция имеет и имела совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами, но она была проведена в формате онлайн. Об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос журналиста, связана ли Курская операция со срывом переговоров между РФ и Украиной в Катаре о прекращении ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре с обеих сторон, Зеленский ответил, что это не связанные абсолютно вещи.

"Курская операция и встреча в Катаре. Курская операция не связана ни с одним из пунктов Формулы мира. Связана ли Курская операция с саммитом мира со вторым? Да, потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины. Очень много всего пишут и иногда это не очень помогает. Курская операция имеет и имела совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами. Энергетика очень важна, но важно закончить войну, а Курская операция один из этапов этого процесса. Она не сорвалась, она была проведена в формате онлайн", - сказал Зеленский.

Пресс-конференцию Зеленского УНН транслирует у себя на странице в Facebook и на сайте.

Напомним

Издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщало, что в этом месяце Украина и Россия планировали отправить делегации в Доху для заключения исторического соглашения о прекращении ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре с обеих сторон. Это могло бы привести к частичному прекращению огня и предоставить отсрочку для обеих стран.