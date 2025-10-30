Боїв на фронті за добу побільшало: де найгарячіше - карта від Генштабу

$42.080.01
06:35 • 2400 перегляди
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго
06:13 • 5606 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
01:44 • 19521 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 39749 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 41458 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 41412 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 84472 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 43626 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 74647 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 31512 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Популярнi новини
Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження мит - Трамп29 жовтня, 21:59 • 15002 перегляди
“Азовсталь” під пушиліним: окупанти готують аферу на 20 мільярдів рублів - ЦНС29 жовтня, 23:38 • 19121 перегляди
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу02:14 • 18257 перегляди
Запоріжжя зазнало ворожої атаки: пошкоджено об'єкт інфраструктури, у місті вирують пожежіPhoto03:11 • 12653 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів04:34 • 24356 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 84486 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 74655 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 61854 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 93687 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 118564 перегляди
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 24129 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 32559 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 58051 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 62593 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 43675 перегляди
Боїв на фронті за добу побільшало: де найгарячіше - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 200 перегляди

За минулу добу зафіксовано 172 бойові зіткнення, що на 16% більше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої відбувалися на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Боїв на фронті за добу побільшало: де найгарячіше - карта від Генштабу

Боїв на фронті за добу побільшало до 172, або на 16%, проти кількості днем раніше, найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках, на які припало мало не половина усіх боєзіткнень, повідомили у ранковому зведенні 30 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 24 керовані авіабомби, здійснив 194 обстріли, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 15 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка, Степова Новоселівка та Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Торське, Зарічне, Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили сім атак противника у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Переїзне.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед, поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та у бік Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка, Покровськ, Філія, Кучерів Яр, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень - противник намагався просунутися поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Майже тисяча окупантів та 340 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу30.10.25, 07:21 • 2252 перегляди

Юлія Шрамко

