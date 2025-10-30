$42.080.01
Эксклюзив
08:02 • 462 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 1402 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:35 • 7096 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго
06:13 • 12017 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 22450 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 42340 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 43438 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42247 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 87348 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43764 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Боев на фронте за сутки стало больше: где самые горячие — карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1752 просмотра

За минувшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения, что на 16% больше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои происходили на Покровском и Константиновском направлениях.

Боев на фронте за сутки стало больше: где самые горячие — карта от Генштаба

Боев на фронте за сутки стало больше до 172, или на 16%, по сравнению с количеством днем ранее, жарче всего было на Покровском и Константиновском направлениях, на которые пришлось почти половина всех боестолкновений, сообщили в утренней сводке 30 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4 323 обстрела, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5 671 дрон-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 24 управляемые авиабомбы, совершил 194 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло 15 атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка, Степная Новоселовка и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Торское, Заречное, Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка.

На Славянском направлении наши воины остановили семь атак противника в направлении населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Переездное.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед, вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Предтечино, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русиного Яра, Софиевки и в сторону Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверово, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лисовка, Покровск, Филиал, Кучеров Яр, Дачное.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Мирное, Январское, Новоселовка, Терновое, Сосновка, Степное, Вербовое, Рыбное, Приволье, Новогригоровка, Вишневое, Привольное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Зеленый Гай.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи Степного, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Степнохирск
Украина
Константиновка