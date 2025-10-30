Боев на фронте за сутки стало больше: где самые горячие — карта от Генштаба
Киев • УНН
За минувшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения, что на 16% больше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои происходили на Покровском и Константиновском направлениях.
Боев на фронте за сутки стало больше до 172, или на 16%, по сравнению с количеством днем ранее, жарче всего было на Покровском и Константиновском направлениях, на которые пришлось почти половина всех боестолкновений, сообщили в утренней сводке 30 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения
Вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4 323 обстрела, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5 671 дрон-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 24 управляемые авиабомбы, совершил 194 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении вчера произошло 15 атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка, Степная Новоселовка и Богуславка.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Торское, Заречное, Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка.
На Славянском направлении наши воины остановили семь атак противника в направлении населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Переездное.
На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед, вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.
На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Предтечино, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русиного Яра, Софиевки и в сторону Константиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверово, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лисовка, Покровск, Филиал, Кучеров Яр, Дачное.
На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Мирное, Январское, Новоселовка, Терновое, Сосновка, Степное, Вербовое, Рыбное, Приволье, Новогригоровка, Вишневое, Привольное.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Зеленый Гай.
На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи Степного, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
