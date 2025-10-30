Почти тысяча оккупантов и 340 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

$42.080.01
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
01:44 • 17356 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 37719 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 39867 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 40529 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 82296 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43461 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 72917 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 31477 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 92096 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Южная Корея заплатит США $350 миллиардов за снижение пошлин – Трамп
«Азовсталь» под Пушилиным: оккупанты готовят аферу на 20 миллиардов рублей – ЦНС
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 82319 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 92116 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Иван Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Запорожская область
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
YouTube
ТикТок

Почти тысяча оккупантов и 340 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 1878 просмотра

За сутки 29 октября российские войска потеряли 960 солдат и 340 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.25 ориентировочно составляют 1140860 человек.

Почти тысяча оккупантов и 340 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

За сутки 29 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 960 солдат и 340 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1140860 (+960) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11305 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23514 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 34089 (+25)
          • РСЗО ‒ 1531 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1232 (+2)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 75707 (+340)
                    • крылатые ракеты ‒ 3880 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 65993 (+128)
                            • специальная техника ‒ 3986 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за сентябрь потери врага составили почти 29 тысяч военнослужащих. Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на всех направлениях.

                              "Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить РФ" - Зеленский после ряда встреч с лидерами стран ЕС23.10.25, 16:53 • 2658 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

