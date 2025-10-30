Майже тисяча окупантів та 340 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

$42.080.01
01:44 • 13777 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 29821 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 33894 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 34780 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 72951 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 41680 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 66931 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 31282 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 87619 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 49739 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
Популярнi новини
DeepState: російські війська закріплюються у східній і північній частині Покровська29 жовтня, 19:52 • 11826 перегляди
Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження мит - Трамп29 жовтня, 21:59 • 6374 перегляди
“Азовсталь” під пушиліним: окупанти готують аферу на 20 мільярдів рублів - ЦНС23:38 • 11957 перегляди
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу02:14 • 11077 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів04:34 • 12186 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 72938 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 66925 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 55898 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 87613 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 107833 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Сибіга
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запоріжжя
Запорізька область
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 20613 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 29443 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 55349 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 60092 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 41243 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
YouTube

Майже тисяча окупантів та 340 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 414 перегляди

За добу 29 жовтня російські війська втратили 960 солдатів та 340 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.25 орієнтовно становлять 1140860 осіб.

Майже тисяча окупантів та 340 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

За добу 29 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 960 солдатів та 340 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1140860 (+960) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11305 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23514 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 34089 (+25)
          • РСЗВ ‒ 1531 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1232 (+2)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 75707 (+340)
                    • крилаті ракети ‒ 3880 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 65993 (+128)
                            • спеціальна техніка ‒ 3986 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за вересень втрати ворога склали майже 29 тисяч військовослужбовців. Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на всіх напрямках.

                              "Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити рф" - Зеленський після низки зустрічей з лідерами країн ЄС23.10.25, 16:53 • 2656 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Збройні сили України
                              Україна