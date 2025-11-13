На фронті відбулося 117 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

Від початку доби на фронті зафіксовано 117 бойових зіткнень, з найактивнішими діями ворога на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Українські захисники відбили численні атаки, зокрема 28 з 31 на Покровському напрямку.