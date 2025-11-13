$42.040.02
18:55 • 7266 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20034 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51428 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33305 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33111 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70124 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42360 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39376 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37421 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33309 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
На фронті відбулося 117 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

Київ • УНН

 • 1884 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 117 бойових зіткнень, з найактивнішими діями ворога на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Українські захисники відбили численні атаки, зокрема 28 з 31 на Покровському напрямку.

На фронті відбулося 117 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

Від початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки. Крім того, противник здійснив 83 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог вісім разів намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Ставки та Лиман. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку триває одне бойове зіткнення. Всього з початку доби противник здійснив сім атак у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони зупинили 11 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку російські війська 31 раз намагалися просунутися на позиції наших військ у районах населених пунктів Сухецьке, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Наші захисники вже відбили 28 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили сім атак противника, ще три бойові зіткнення тривають. Ворог атакував наші позиції поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне. Авіаційного удару зазнав населений пункт Косівцеве.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Яблукове, Солодке, Білогір’я. Населений пункт Тернувате зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На Оріхівському напрямку агресор провів дев’ять атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів. Крім того, противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

