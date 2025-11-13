На фронте произошло 117 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

$42.040.02
48.650.04
ukenru
Эксклюзив
14:40 • 10440 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 8602 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 12073 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 34473 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 27677 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 31374 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 34198 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32806 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28081 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21585 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 23863 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 27924 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 22245 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 15923 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 30461 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 10440 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 34473 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 30969 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 28453 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 95962 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Литва
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 50038 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 50352 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 40509 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 79070 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 78801 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed C-130 Hercules
Бильд

На фронте произошло 117 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

Киев • УНН

 • 216 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 117 боевых столкновений, с наиболее активными действиями врага на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Украинские защитники отбили многочисленные атаки, в частности 28 из 31 на Покровском направлении.

На фронте произошло 117 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

С начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Активнее всего враг действует на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три атаки. Кроме того, противник совершил 83 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого.

На Купянском направлении с начала суток враг восемь раз пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Новоосиново, Петропавловки, Песчаного и Глушковки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новомихайловка, Дружелюбовка, Грековка, Ставки и Лиман. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении продолжается одно боевое столкновение. Всего с начала суток противник совершил семь атак в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Северск и Федоровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении российские войска 31 раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Сухецкое, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Красный Лиман, Покровск, Мирноград, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал. Наши защитники уже отбили 28 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отбили семь атак противника, еще три боевых столкновения продолжаются. Враг атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное. Авиационному удару подвергся населенный пункт Косовцево.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Яблоково, Сладкое, Белогорье. Населенный пункт Терноватое подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Ореховском направлении агрессор провел девять атак в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней. Кроме того, противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Минус 1180 солдат и 141 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага 12 ноября13.11.25, 07:15 • 3382 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Малая Токмачка
Степнохирск
Ялта
Северск