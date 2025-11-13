На фронте произошло 117 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

С начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Активнее всего враг действует на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три атаки. Кроме того, противник совершил 83 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого.

На Купянском направлении с начала суток враг восемь раз пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Новоосиново, Петропавловки, Песчаного и Глушковки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новомихайловка, Дружелюбовка, Грековка, Ставки и Лиман. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении продолжается одно боевое столкновение. Всего с начала суток противник совершил семь атак в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Северск и Федоровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении российские войска 31 раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Сухецкое, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Красный Лиман, Покровск, Мирноград, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал. Наши защитники уже отбили 28 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отбили семь атак противника, еще три боевых столкновения продолжаются. Враг атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное. Авиационному удару подвергся населенный пункт Косовцево.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Яблоково, Сладкое, Белогорье. Населенный пункт Терноватое подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Ореховском направлении агрессор провел девять атак в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней. Кроме того, противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

