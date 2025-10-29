Кількість боїв на фронті зросла: найгарячіші напрямки незмінні, ворог став більш активним на Лиманському

На фронті сьогодні до 16 години сталося 122 бої, що на половину більше, ніж на цей же час днем раніше, при чому найгарячіші напрямки від учора не змінилися - Покровський та Олександрівський, однак ворог став дещо активнішим на Лиманському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 29 жовтня, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 122 - повідомили в Генштабі.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення, одне з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім наступальних дій противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка та Богуславка. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 14 разів атакував у районах населених пунктів Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка. Наразі три бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили три з п’яти ворожих спроб просунутись уперед у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка. Бої тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Костянтинівки, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки. Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак, ще одне бойове зіткнення точиться дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 36 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка та Покровськ. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 16 атак ворога у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне. Одне бойове зіткнення триває дотепер. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Покровське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Зелений Гай. Авіаударів зазнали населені пункти Нечаївка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив чотири наступальні дії поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту. Авіація ворога вдарила в районі населеного пункту Ольгівка.

