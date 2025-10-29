Кількість боїв на фронті зросла: найгарячіші напрямки незмінні, ворог став більш активним на Лиманському

$42.080.01
Ексклюзив
14:53
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
Бізнес на крові: як "Українські вертольоти" заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту
29 жовтня, 06:30
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд
29 жовтня, 06:46
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі
29 жовтня, 08:05
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США
29 жовтня, 08:48
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь
11:14
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Покровськ
Китай
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію
13:18
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі
29 жовтня, 08:05
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд
29 жовтня, 06:46
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії
28 жовтня, 18:29
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусною
28 жовтня, 17:10
Техніка
Соціальна мережа
Forbes
Boeing 737 MAX
MIM-104 Patriot

Кількість боїв на фронті зросла: найгарячіші напрямки незмінні, ворог став більш активним на Лиманському

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 122 бойові зіткнення на фронті до 16:00, що вдвічі більше, ніж напередодні. Найактивніші напрямки – Покровський та Олександрівський, також зросла активність ворога на Лиманському напрямку.

Кількість боїв на фронті зросла: найгарячіші напрямки незмінні, ворог став більш активним на Лиманському

На фронті сьогодні до 16 години сталося 122 бої, що на половину більше, ніж на цей же час днем раніше, при чому найгарячіші напрямки від учора не змінилися - Покровський та Олександрівський, однак ворог став дещо активнішим на Лиманському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 29 жовтня, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 122

- повідомили в Генштабі.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення, одне з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім наступальних дій противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка та Богуславка. Ще одне бойове зіткнення триває.

"Оточення" ЗСУ у Куп'янську та Покровську: в Україні спростували фейки диктатора путіна29.10.25, 16:22 • 1644 перегляди

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 14 разів атакував у районах населених пунктів Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка. Наразі три бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили три з п’яти ворожих спроб просунутись уперед у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка. Бої тривають. 

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Костянтинівки, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки. Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак, ще одне бойове зіткнення точиться дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 36 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка та Покровськ. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 16 атак ворога у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне. Одне бойове зіткнення триває дотепер. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Покровське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Зелений Гай. Авіаударів зазнали населені пункти Нечаївка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив чотири наступальні дії поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту. Авіація ворога вдарила в районі населеного пункту Ольгівка.

Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ та Будьоновського ГПЗ у рф29.10.25, 14:26 • 2294 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Степногірськ
Костянтинівка