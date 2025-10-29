Число боев на фронте возросло: самые горячие направления неизменны, враг стал более активным на Лиманском

На фронте сегодня до 16 часов произошло 122 боя, что на половину больше, чем в это же время днем ранее, причем самые горячие направления со вчерашнего дня не изменились - Покровское и Александровское, однако враг стал несколько активнее на Лиманском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 29 октября, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 122 - сообщили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, одно из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении наши защитники отбили семь наступательных действий противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка и Богуславка. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка. Сейчас три боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбили три из пяти вражеских попыток продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка. Бои продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские атаки вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Константиновки, Предтечино, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русиного Яра, Софиевки. Силы обороны успешно отбили 12 вражеских атак, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 36 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверово, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоекономическое, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лысовка и Покровск. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Александровском направлении наши защитники отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Мирное, Январское, Новоселовка, Терновое, Сосновка, Степное, Вербовое, Рыбное, Приволье, Новогригоровка, Вишневое, Привольное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационный удар по населенному пункту Покровское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Зеленый Гай. Авиаудары были нанесены по населенным пунктам Нечаевка и Малиновка.

На Ореховском направлении с начала суток враг совершил четыре наступательных действия вблизи Степного, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Ольговка.

