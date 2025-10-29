Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ и Буденновского ГПЗ в рф
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Новоспасского НПЗ, Марийского НПЗ и Буденновского ГПЗ в ночь на 29 октября 2025 года. На предприятиях зафиксированы взрывы и пожары, что снижает возможности российской армии в ведении боевых действий.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение стратегических объектов ВПК россии - Новоспасского НПЗ, Марийского НПЗ, а также Будённовского ГПЗ, пишет УНН.
Детали
"Силы обороны Украины продолжают наносить результативные удары по стратегическим объектам ВПК россии. В ночь на 29 октября 2025 года подразделения Сил обороны поразили два нефтеперерабатывающих завода, задействованных в обеспечении армии страны-агрессора. На территории предприятий зафиксированы взрывы и пожары", - сообщили в Генштабе.
Так, поражен Новоспасский НПЗ в населенном пункте Новоспасское, Ульяновская область рф
Как указано, этот нефтеперерабатывающий завод входит в состав холдинга "Проминвест". Основное направление деятельности – первичная переработка углеводородов. Объем переработки составляет 600 тыс. тонн нефти в год (0,2% общей российской переработки). Завод производит бензин, дизтопливо и мазут. Обеспечивает топливом внутреннее потребление рф, а также осуществляет экспорт нефтепродуктов.
Также поражен Марийский НПЗ в населенном пункте Табашино, республика Марий Эл. На объекте – взрывы и пожар
Отмечается, что завод обеспечивает внутренние потребности Приволжского федерального округа. Проектная мощность переработки – 1,3 млн тонн в год, что составляет 0,5% всей переработки рф. Имеет две установки первичной переработки нефти и установку вакуумной переработки мазута.
"Результаты миссий и степень нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении.
Кроме того, отечественные ударные беспилотники этой ночью поразили Будённовский газоперерабатывающий завод в городе Будённовск Ставропольского края рф. Зафиксировано попадание в производственную установку ГПУ-1
Сообщается, что проектная мощность переработки этого ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газа в год. Обеспечивает газом ряд предприятий в регионе и является источником сырья для нефтехимической отрасли.
"Вывод из строя мощностей указанных предприятий на территории рф снижает возможности российской армии в ведении боевых действий. Силы обороны Украины продолжают реализовывать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии рф против Украины. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
Атака дронов на рф 29 октября: под ударом оказались два НПЗ и один нефтехимический завод29.10.25, 08:58 • 4298 просмотров