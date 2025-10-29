Атака дронов на рф 29 октября: под ударом оказались два НПЗ и один нефтехимический завод

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 11054 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 13983 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 20757 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 72880 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 44654 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 46990 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 74344 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38266 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28420 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22474 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
83%
745мм
Популярные новости
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжаетсяPhoto28 октября, 21:52 • 17629 просмотра
Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ28 октября, 23:41 • 14053 просмотра
Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дронаVideo29 октября, 00:45 • 19170 просмотра
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"02:23 • 17173 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею04:30 • 15215 просмотра
публикации
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 11055 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 10673 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 72880 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 51245 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 59426 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Музыкант
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Белый дом
Лос-Анджелес
Реклама
УНН Lite
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 6192 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 19487 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 22329 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 30135 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 27012 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Дипломатка
Социальная сеть
Шахед-136

Атака дронов на рф 29 октября: под ударом оказались два НПЗ и один нефтехимический завод

Киев • УНН

 • 1988 просмотра

В ночь на 29 октября дроны атаковали два нефтеперерабатывающих и один нефтехимический заводы в россии. Удары зафиксированы в марий эл, ставропольском крае и ульяновской области, без жертв среди населения.

Атака дронов на рф 29 октября: под ударом оказались два НПЗ и один нефтехимический завод

В ночь на 29 октября ряд регионов россии подвергся ударам дронами: под атакой оказались два нефтеперерабатывающих и один нефтехимический завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ" и Telegram-паблики.

Детали

Атаки были зафиксированы в марий эл, городе будённовск ставропольского края, ульяновской области. По словам губернаторов соответствующих регионов, жертв и пострадавших среди местных жителей удалось избежать.

В то же время пострадали предприятия – нефтеперерабатывающие заводы в будённовске и йошкар-оле (марий эл), а также нефтехимический завод. Кроме того, сообщается об ударе по нефтебазе в ульяновской области.

В сети появились соответствующие фото и видео последствий атаки на нефтяные объекты в вышеупомянутых российских регионах.

Напомним

Недавно расследование ООН подтвердило, что россияне целенаправленно используют дроны для преследования мирных жителей вблизи линии фронта в Украине. Данные действия являются преступлением против человечности, направленным на изгнание гражданских лиц.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости МираПроисшествия
Техника
Энергетика
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Украина