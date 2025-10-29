Атака дронов на рф 29 октября: под ударом оказались два НПЗ и один нефтехимический завод
Киев • УНН
В ночь на 29 октября дроны атаковали два нефтеперерабатывающих и один нефтехимический заводы в россии. Удары зафиксированы в марий эл, ставропольском крае и ульяновской области, без жертв среди населения.
В ночь на 29 октября ряд регионов россии подвергся ударам дронами: под атакой оказались два нефтеперерабатывающих и один нефтехимический завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ" и Telegram-паблики.
Детали
Атаки были зафиксированы в марий эл, городе будённовск ставропольского края, ульяновской области. По словам губернаторов соответствующих регионов, жертв и пострадавших среди местных жителей удалось избежать.
В то же время пострадали предприятия – нефтеперерабатывающие заводы в будённовске и йошкар-оле (марий эл), а также нефтехимический завод. Кроме того, сообщается об ударе по нефтебазе в ульяновской области.
В сети появились соответствующие фото и видео последствий атаки на нефтяные объекты в вышеупомянутых российских регионах.
Напомним
Недавно расследование ООН подтвердило, что россияне целенаправленно используют дроны для преследования мирных жителей вблизи линии фронта в Украине. Данные действия являются преступлением против человечности, направленным на изгнание гражданских лиц.