Атака дронів на рф 29 жовтня: під ударом опинились два НПЗ і один нафтохімічний завод

У ніч на 29 жовтня низка регіонів росії зазнала ударів дронами: під атакою опинились два нафтопереробних і один нафтохімічний завод. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ" і Telegram-пабліки.

Деталі

Атаки були зафіксовані в марій ел, місті будьонновськ ставропольського краю, ульянівській області. За словами губернаторів відповідних регіонів, жертв і постраждалих серед місцевих жителів вдалось уникнути.

Водночас постраждали підприємства – нафтопереробні заводи в будьонновську і йошкар олі (марій ел), а також нафтохімічний завод. Крім того, повідомляється про удар по нафтобазі в ульянівській області.

В мережі з’явились відповідні фото і відео наслідків атаки на нафтові об’єкти в вищезазначених російських регіонах.

Нагадаємо

Нещодавно розслідування ООН підтвердило, що росіяни цілеспрямовано використовують дрони для переслідування мирних жителів поблизу лінії фронту в Україні. Дані дії є злочином проти людяності, який спрямований на вигнання цивільних осіб.