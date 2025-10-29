Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ та Будьоновського ГПЗ у рф

$42.080.01
Ексклюзив
12:21 • 2132 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 10879 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 10971 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 48353 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 42412 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 43927 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113124 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 58881 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54017 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78460 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї29 жовтня, 04:30 • 37362 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 50605 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 30365 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 22156 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США08:48 • 11241 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 10898 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 11201 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 48370 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51040 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 113131 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 22496 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 30693 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 28933 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 31211 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 38646 перегляди
Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ та Будьоновського ГПЗ у рф

Київ • УНН

 • 550 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Новоспаського НПЗ, Марійського НПЗ та Будьоновського ГПЗ у ніч на 29 жовтня 2025 року. На підприємствах зафіксовано вибухи та пожежі, що знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.

Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ та Будьоновського ГПЗ у рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження стратегічних об’єктів ВПК росії - Новоспаського НПЗ, Марійського НПЗ, а також Будьоновського ГПЗ, пиеш УНН.

Деталі

"Сили оборони України продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах ВПК росії. У ніч на 29 жовтня 2025 року, підрозділи Сил оборони уразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії країни-агресора. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі", - повідомили у Генштабі.

Так, уражено Новоспаський НПЗ в населеному пункті Новоспаське, Ульяновська область рф

- зазначили у Генштабі.

Як вказано, цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головний напрямок діяльності – первинна переробка вуглеводнів. Об’єм переробки становить 600 тис. тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки). Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут. Забезпечує паливом внутрішнє споживання рф, а також здійснює експорт нафтопродуктів.

Також уражено Марійський НПЗ у населеному пункті Табашино, республіка Марій Ел. На об’єкті – вибухи й пожежа

- повідомили у Генштабі.

Зазначається, що завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу. Проєктна потужність переробки – 1,3 млн тонн на рік, що становить 0,5% всієї переробки рф. Має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту.

"Результати місій та ступінь завданих збитків уточнюються", - ідеться у повідомленні.

Крім того, вітчизняні ударні безпілотники цієї ночі уразили Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю рф. Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1

- вказали у Генштабі.

Повідомляється, що проєктна потужність переробки цього ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.

"Виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території рф знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії рф проти України. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Атака дронів на рф 29 жовтня: під ударом опинились два НПЗ і один нафтохімічний завод29.10.25, 08:58 • 4342 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна