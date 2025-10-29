Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ та Будьоновського ГПЗ у рф
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Новоспаського НПЗ, Марійського НПЗ та Будьоновського ГПЗ у ніч на 29 жовтня 2025 року. На підприємствах зафіксовано вибухи та пожежі, що знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження стратегічних об’єктів ВПК росії - Новоспаського НПЗ, Марійського НПЗ, а також Будьоновського ГПЗ, пиеш УНН.
Деталі
"Сили оборони України продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах ВПК росії. У ніч на 29 жовтня 2025 року, підрозділи Сил оборони уразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії країни-агресора. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі", - повідомили у Генштабі.
Так, уражено Новоспаський НПЗ в населеному пункті Новоспаське, Ульяновська область рф
Як вказано, цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головний напрямок діяльності – первинна переробка вуглеводнів. Об’єм переробки становить 600 тис. тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки). Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут. Забезпечує паливом внутрішнє споживання рф, а також здійснює експорт нафтопродуктів.
Також уражено Марійський НПЗ у населеному пункті Табашино, республіка Марій Ел. На об’єкті – вибухи й пожежа
Зазначається, що завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу. Проєктна потужність переробки – 1,3 млн тонн на рік, що становить 0,5% всієї переробки рф. Має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту.
"Результати місій та ступінь завданих збитків уточнюються", - ідеться у повідомленні.
Крім того, вітчизняні ударні безпілотники цієї ночі уразили Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю рф. Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1
Повідомляється, що проєктна потужність переробки цього ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.
"Виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території рф знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії рф проти України. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
