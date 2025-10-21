$41.760.03
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
05:35 • 13835 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 12510 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 25838 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 46901 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 38712 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 47044 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 85154 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 33553 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 32853 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
Кількість боїв на фронті за добу зросла: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1546 перегляди

Протягом минулої доби на фронті відбулося 202 бойові зіткнення, що на 20% більше, ніж днем раніше. Епіцентром залишається Покровський напрямок, де зафіксовано 76 боїв.

202 бої сталося на фронті минулої доби, що на 20% більше, ніж добою раніше, епіцентром залишається Покровський напрямок, уражено два райони зосередження російських загарбників з озброєнням та технікою, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 21 жовтня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 63 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4364 обстріли, з них 97 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4335 дронів-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Окрім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 25 керованих авіабомб, а також здійснив 173 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одинадцять атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Борівської Андріївки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Копанки, Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили дев’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Торецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку відбулося 76 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Зелене, Удачне, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 26 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Піддубне, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили двадцять атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та 437 одиниць техніки за минулу добу21.10.25, 07:49 • 2394 перегляди

Юлія Шрамко

