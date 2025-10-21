Кількість боїв на фронті за добу зросла: Генштаб оновив карту бойових дій

202 бої сталося на фронті минулої доби, що на 20% більше, ніж добою раніше, епіцентром залишається Покровський напрямок, уражено два райони зосередження російських загарбників з озброєнням та технікою, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 21 жовтня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби відбулося 202 бойові зіткнення - повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 63 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4364 обстріли, з них 97 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4335 дронів-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Окрім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 25 керованих авіабомб, а також здійснив 173 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одинадцять атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Борівської Андріївки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Копанки, Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили дев’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Торецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку відбулося 76 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Зелене, Удачне, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 26 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Піддубне, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили двадцять атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

