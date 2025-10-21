Число боев на фронте за сутки возросло: Генштаб обновил карту боевых действий

202 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что на 20% больше, чем сутками ранее, эпицентром остается Покровское направление, поражены два района сосредоточения российских захватчиков с вооружением и техникой, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 21 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 202 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, 63 авиационных удара, сбросив при этом 136 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4364 обстрела, из них 97 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4335 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 25 управляемых авиабомб, а также совершил 173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одиннадцать атак противника в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного, Боровской Андреевки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Копанки, Торское, Дробышево, Колодези и Шандриголово.

На Славянском направлении наши защитники отбили девять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Григоровки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах Александро-Шультино, Торецка, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.

На Покровском направлении произошло 76 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Паньковка, Новоэкономическое, Молодецкое, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лисовка, Зверово, Котлино, Зеленое, Удачное, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 26 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Андреевка-Клевцово, Александроград, Поддубное, Вороне, Сосновка, Калиновское, Новогригоровка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении наши защитники отбили двадцать атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Щербаков, Каменского, Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и 437 единиц техники за минувшие сутки