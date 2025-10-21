ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и 437 единиц техники за минувшие сутки

$41.730.10
48.760.24
ukenru
05:00 • 1562 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 20489 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 42447 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 35975 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 45017 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 80417 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 33067 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 32659 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 12658 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 27361 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.5м/с
90%
751мм
Популярные новости
В Польше микроавтобус врезался в колонну американской военной техники, есть пострадавшие (фото)Photo20 октября, 20:14 • 2970 просмотра
Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами: в городе прогремели сильные взрывы20 октября, 21:28 • 6752 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистики20 октября, 21:35 • 8946 просмотра
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo23:40 • 5754 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу01:14 • 11470 просмотра
публикации
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 23437 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 80417 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 51731 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 122430 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 88450 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Борис Писториус
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Киевская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 15359 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 71911 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 67178 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 86917 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 84249 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136

ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и 437 единиц техники за минувшие сутки

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

За минувшие сутки, 20 октября, потери российских захватчиков составили 1130 военных и 437 единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.25 ориентировочно составляют 1132200 человек ликвидировано.

ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и 437 единиц техники за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 20 октября, потери российских захватчиков составили 1130 военнослужащих и 437 единиц техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1132200 (+1130) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11278 (+8)
      • боевых бронированных машин ‒ 23436 (37)
        • артиллерийских систем ‒ 33902 (+23)
          • РСЗО ‒ 1524 (0)
            • средства ПВО ‒ 1229 (0)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 72600 (+235)
                    • крылатые ракеты ‒ 3864 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 65026 (+134)
                            • специальная техника ‒ 3980 (0)

                              Напомним

                              Российские войска активизировались на юге, совершив серию механизированных штурмов на направлениях Щербаки–Работино–Новопокровка–Малая Токмачка. Оккупанты использовали танки, БМП, БТР и даже мотоциклы, пытаясь прорвать оборону. 

                              Оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях - DeepState21.10.25, 02:46 • 2488 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина