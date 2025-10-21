ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и 437 единиц техники за минувшие сутки
Киев • УНН
За минувшие сутки, 20 октября, потери российских захватчиков составили 1130 военных и 437 единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.25 ориентировочно составляют 1132200 человек ликвидировано.
Подробности
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1132200 (+1130) человек ликвидировано
- танков ‒ 11278 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 23436 (37)
- артиллерийских систем ‒ 33902 (+23)
- РСЗО ‒ 1524 (0)
- средства ПВО ‒ 1229 (0)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 72600 (+235)
- крылатые ракеты ‒ 3864 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 65026 (+134)
- специальная техника ‒ 3980 (0)
Напомним
Российские войска активизировались на юге, совершив серию механизированных штурмов на направлениях Щербаки–Работино–Новопокровка–Малая Токмачка. Оккупанты использовали танки, БМП, БТР и даже мотоциклы, пытаясь прорвать оборону.
