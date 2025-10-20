війська рф активізувався на півдні, провівши механізовані штурмові дії - DeepState
Київ • УНН
Російські війська здійснили серію механізованих штурмів на півдні, використовуючи танки, БМП, БТР та мотоцикли. Більшість техніки було уражено до підходу до лінії зіткнення, але піхота продовжила наступ.
Російські війська активізувалися на півдні, здійснивши серію механізованих штурмів на напрямках Щербаки–Роботине–Новопокровка–Мала Токмачка. Окупанти використовували танки, БМП, БТР і навіть мотоцикли, намагаючись прорвати оборону. Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.
Деталі
Аналітики DeepState повідомили, що росіяни протягом дня провели ряд штурмових дій по відтинку Щербаки-Нестерянка-Роботине-Новопокровка-Мала Токмачка, використовуючи різноманітну техніку від важкої (у вигляді танків, БМП, БТР з піхотою) до мотоциклів, які також намагалися на швидкості заїхати як можна далі в глибину оборонних порядків Сил Оборони.
Більшість техніки було уражено ще до її підходу до лінії бойового зіткнення, але після підбиття техніки, штурмові дії продовжувала здійснювати піхота. Також ворог зумів на техніці заїхати в Малу Токмачку, де висадив десант з піхотою, яка розбрелася по населеному пункту. Кількість особового складу невідома, однак Сили Оборони жити їй довго не дадуть. Противник використовував танки з тралами для прокладання маршруту, як він це робить зазвичай
Ситуація після відбиття штурмових дій уточнюється, зокрема, в населеному пункті Мала Токмачка.
З одного боку можна сказати, що відбиття накатів противника було успішним, однак ще невідомі до кінця їх наслідки, тому робити висновки зарано. Це гучний дзвіночок від ворога, який напередодні перекинув додаткові сили в цей район, а тепер проводить штурмові дії на широкому відтинку з допомогою техніки
Аналітики проєкту зазначили, що ці дії радше нагадують спробу розвідки боєм із розрахунком на раптовий прорив, адже говорити про повноцінне використання російського потенціалу наразі не доводиться - залучені сили для цього надто обмежені.
Нагадаємо
Українські військові вистежили та прицільно уразили замасковану радіолокаційну систему "Валдай" на аеродромі "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму. Цей новітній російський комплекс призначений для виявлення та боротьби з малорозмірними БПЛА.
