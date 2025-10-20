війська рф активізувався на півдні, провівши механізовані штурмові дії - DeepState

Російські війська активізувалися на півдні, здійснивши серію механізованих штурмів на напрямках Щербаки–Роботине–Новопокровка–Мала Токмачка. Окупанти використовували танки, БМП, БТР і навіть мотоцикли, намагаючись прорвати оборону. Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.

Аналітики DeepState повідомили, що росіяни протягом дня провели ряд штурмових дій по відтинку Щербаки-Нестерянка-Роботине-Новопокровка-Мала Токмачка, використовуючи різноманітну техніку від важкої (у вигляді танків, БМП, БТР з піхотою) до мотоциклів, які також намагалися на швидкості заїхати як можна далі в глибину оборонних порядків Сил Оборони.

Більшість техніки було уражено ще до її підходу до лінії бойового зіткнення, але після підбиття техніки, штурмові дії продовжувала здійснювати піхота. Також ворог зумів на техніці заїхати в Малу Токмачку, де висадив десант з піхотою, яка розбрелася по населеному пункту. Кількість особового складу невідома, однак Сили Оборони жити їй довго не дадуть. Противник використовував танки з тралами для прокладання маршруту, як він це робить зазвичай