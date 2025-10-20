войска рф активизировались на юге, проведя механизированные штурмовые действия - DeepState
Киев • УНН
Российские войска совершили серию механизированных штурмов на юге, используя танки, БМП, БТР и мотоциклы. Большая часть техники была поражена до подхода к линии соприкосновения, но пехота продолжила наступление.
Российские войска активизировались на юге, совершив серию механизированных штурмов на направлениях Щербаки–Работино–Новопокровка–Малая Токмачка. Оккупанты использовали танки, БМП, БТР и даже мотоциклы, пытаясь прорвать оборону. Об этом информирует мониторинговый проект DeepState, передает УНН.
Подробности
Аналитики DeepState сообщили, что россияне в течение дня провели ряд штурмовых действий по отрезку Щербаки-Нестерянка-Работино-Новопокровка-Малая Токмачка, используя разнообразную технику от тяжелой (в виде танков, БМП, БТР с пехотой) до мотоциклов, которые также пытались на скорости заехать как можно дальше в глубину оборонительных порядков Сил Обороны.
Большинство техники было поражено еще до ее подхода к линии боевого соприкосновения, но после подбития техники, штурмовые действия продолжала осуществлять пехота. Также враг сумел на технике заехать в Малую Токмачку, где высадил десант с пехотой, которая разбрелась по населенному пункту. Количество личного состава неизвестно, однако Силы Обороны жить ей долго не дадут. Противник использовал танки с тралами для прокладки маршрута, как он это делает обычно
Ситуация после отражения штурмовых действий уточняется, в частности, в населенном пункте Малая Токмачка.
С одной стороны можно сказать, что отражение накатов противника было успешным, однако еще неизвестны до конца их последствия, поэтому делать выводы рано. Это громкий звоночек от врага, который накануне перебросил дополнительные силы в этот район, а теперь проводит штурмовые действия на широком отрезке с помощью техники
Аналитики проекта отметили, что эти действия скорее напоминают попытку разведки боем с расчетом на внезапный прорыв, ведь говорить о полноценном использовании российского потенциала пока не приходится - задействованные силы для этого слишком ограничены.
Напомним
Украинские военные выследили и прицельно поразили замаскированную радиолокационную систему "Валдай" на аэродроме "Джанкой" во временно оккупированном Крыму. Этот новейший российский комплекс предназначен для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.
"Война - очень странная штука": Трамп прокомментировал шансы Украины на победу20.10.25, 18:35 • 2586 просмотров