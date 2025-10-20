войска рф активизировались на юге, проведя механизированные штурмовые действия - DeepState

Российские войска активизировались на юге, совершив серию механизированных штурмов на направлениях Щербаки–Работино–Новопокровка–Малая Токмачка. Оккупанты использовали танки, БМП, БТР и даже мотоциклы, пытаясь прорвать оборону. Об этом информирует мониторинговый проект DeepState, передает УНН.

Аналитики DeepState сообщили, что россияне в течение дня провели ряд штурмовых действий по отрезку Щербаки-Нестерянка-Работино-Новопокровка-Малая Токмачка, используя разнообразную технику от тяжелой (в виде танков, БМП, БТР с пехотой) до мотоциклов, которые также пытались на скорости заехать как можно дальше в глубину оборонительных порядков Сил Обороны.

Большинство техники было поражено еще до ее подхода к линии боевого соприкосновения, но после подбития техники, штурмовые действия продолжала осуществлять пехота. Также враг сумел на технике заехать в Малую Токмачку, где высадил десант с пехотой, которая разбрелась по населенному пункту. Количество личного состава неизвестно, однако Силы Обороны жить ей долго не дадут. Противник использовал танки с тралами для прокладки маршрута, как он это делает обычно