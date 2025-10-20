$41.730.10
20 октября
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 26012 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 25926 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 35276 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 68906 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 30649 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 30976 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11757 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 26471 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26812 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
войска рф активизировались на юге, проведя механизированные штурмовые действия - DeepState

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

Российские войска совершили серию механизированных штурмов на юге, используя танки, БМП, БТР и мотоциклы. Большая часть техники была поражена до подхода к линии соприкосновения, но пехота продолжила наступление.

войска рф активизировались на юге, проведя механизированные штурмовые действия - DeepState

Российские войска активизировались на юге, совершив серию механизированных штурмов на направлениях Щербаки–Работино–Новопокровка–Малая Токмачка. Оккупанты использовали танки, БМП, БТР и даже мотоциклы, пытаясь прорвать оборону. Об этом информирует мониторинговый проект DeepState, передает УНН.

Подробности

Аналитики DeepState сообщили, что россияне в течение дня провели ряд штурмовых действий по отрезку Щербаки-Нестерянка-Работино-Новопокровка-Малая Токмачка, используя разнообразную технику от тяжелой (в виде танков, БМП, БТР с пехотой) до мотоциклов, которые также пытались на скорости заехать как можно дальше в глубину оборонительных порядков Сил Обороны.

Большинство техники было поражено еще до ее подхода к линии боевого соприкосновения, но после подбития техники, штурмовые действия продолжала осуществлять пехота. Также враг сумел на технике заехать в Малую Токмачку, где высадил десант с пехотой, которая разбрелась по населенному пункту. Количество личного состава неизвестно, однако Силы Обороны жить ей долго не дадут. Противник использовал танки с тралами для прокладки маршрута, как он это делает обычно 

- говорится в сообщении проекта.

Ситуация после отражения штурмовых действий уточняется, в частности, в населенном пункте Малая Токмачка.

С одной стороны можно сказать, что отражение накатов противника было успешным, однако еще неизвестны до конца их последствия, поэтому делать выводы рано. Это громкий звоночек от врага, который накануне перебросил дополнительные силы в этот район, а теперь проводит штурмовые действия на широком отрезке с помощью техники

- пишет DeepState.

Аналитики проекта отметили, что эти действия скорее напоминают попытку разведки боем с расчетом на внезапный прорыв, ведь говорить о полноценном использовании российского потенциала пока не приходится - задействованные силы для этого слишком ограничены.

Напомним

Украинские военные выследили и прицельно поразили замаскированную радиолокационную систему "Валдай" на аэродроме "Джанкой" во временно оккупированном Крыму. Этот новейший российский комплекс предназначен для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.

Вита Зеленецкая

