Спалили ворожий “валдай” у Криму: розвідники показали, як уразили новітню РЛС окупантів
Київ • УНН
Українські військові вистежили та прицільно уразили замасковану радіолокаційну систему "Валдай" на аеродромі "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму. Цей новітній російський комплекс призначений для виявлення та боротьби з малорозмірними БПЛА.
Українські військові вистежили та прицільно уразили замасковану дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму, передає УНН із посиланням на ГУР.
Майстри Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України вистежили та прицільно уразили замасковану московитами дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму
У розвідці зауважили, що РЛС "валдай" ― новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА.
Демілітаризація Криму продовжується! Збройна боротьба триває!
