12:10 • 7158 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
08:37 • 18985 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 44758 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 24580 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 27537 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 10146 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25234 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26013 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 64790 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 109084 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзивы
Сожгли вражеский "Валдай" в Крыму: разведчики показали, как поразили новейшую РЛС оккупантов

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Украинские военные выследили и прицельно поразили замаскированную радиолокационную систему "Валдай" на аэродроме "Джанкой" во временно оккупированном Крыму. Этот новейший российский комплекс предназначен для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.

Сожгли вражеский "Валдай" в Крыму: разведчики показали, как поразили новейшую РЛС оккупантов

Украинские военные выследили и прицельно поразили замаскированную дорогостоящую радиолокационную систему на аэродроме "Джанкой" во временно оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Мастера Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины выследили и прицельно поразили замаскированную московитами дорогостоящую радиолокационную систему на аэродроме "Джанкой" во временно оккупированном Крыму 

- говорится в сообщении.

В разведке отметили, что РЛС "Валдай" ― новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.

Демилитаризация Крыма продолжается! Вооруженная борьба продолжается! 

- резюмировали разведчики.

Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанций13.10.25, 10:59 • 18331 просмотр

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Крым