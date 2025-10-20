Сожгли вражеский "Валдай" в Крыму: разведчики показали, как поразили новейшую РЛС оккупантов
Киев • УНН
Украинские военные выследили и прицельно поразили замаскированную радиолокационную систему "Валдай" на аэродроме "Джанкой" во временно оккупированном Крыму. Этот новейший российский комплекс предназначен для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.
Украинские военные выследили и прицельно поразили замаскированную дорогостоящую радиолокационную систему на аэродроме "Джанкой" во временно оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на ГУР.
Мастера Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины выследили и прицельно поразили замаскированную московитами дорогостоящую радиолокационную систему на аэродроме "Джанкой" во временно оккупированном Крыму
В разведке отметили, что РЛС "Валдай" ― новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.
Демилитаризация Крыма продолжается! Вооруженная борьба продолжается!
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанций13.10.25, 10:59 • 18331 просмотр