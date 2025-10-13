Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанций

В ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Силами специальных операций ВСУ нанесли удары по ряду стратегических объектов РФ, в том числе по электроподстанции и нескольким электроподстанциям. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Подробности

По данным источников, дроны поразили по меньшей мере пять резервуаров на территории Феодосийского морского нефтяного терминала. В результате вспыхнул масштабный пожар, который оккупанты не могут потушить уже несколько часов. Над городом поднимаются столбы густого дыма, а местные сообщают о взрывах, раздающихся в районе терминала.

Повреждена энергетическая инфраструктура

Также удары были нанесены по подстанции 220 кВ "Кафа" в Феодосии, входящей в так называемый энергомост "Россия – Крым". По предварительной информации, повреждены силовые трансформаторы, распределительное устройство, диспетчерское помещение и системы автоматики защиты. В оккупированной части полуострова уже фиксируют перепады напряжения и обесточивание.

Взрывы в Симферополе

Кроме того, серия мощных взрывов прогремела на подстанции 330 кВ "Симферополь", где также зафиксировано возгорание. Местные Telegram-каналы сообщают о частичном отключении электроснабжения в окрестностях города.

СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины. Наши технические возможности позволяют устраивать "хлопки" как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Эта работа будет продолжаться – сообщил источник в СБУ.

