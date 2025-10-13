Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанций

$41.600.10
48.110.10
ukenru
Эксклюзив
07:50 • 5894 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 9202 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 7714 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 15082 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 33143 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 42016 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 62516 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 36769 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 107204 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 116517 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.1м/с
63%
750мм
Популярные новости
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС13 октября, 00:48 • 19143 просмотра
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes13 октября, 01:52 • 20383 просмотра
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW02:25 • 11076 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам04:14 • 14190 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo05:19 • 26715 просмотра
публикации
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 5960 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 62544 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 107226 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 116540 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 58563 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Соединённые Штаты
Черниговская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 31119 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 62925 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 66532 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 67808 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 133846 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нефть марки Brent
9К720 Искандер
Х-101
Кх-59

Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанций

Киев • УНН

 • 1534 просмотра

В ночь на 13 октября беспилотники СБУ и ССО ВСУ атаковали объекты в оккупированном Крыму. Поражены пять резервуаров нефтяного терминала в Феодосии и электроподстанции "Кафа" и "Симферополь".

Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанций

В ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Силами специальных операций ВСУ нанесли удары по ряду стратегических объектов РФ, в том числе по электроподстанции и нескольким электроподстанциям. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Подробности

По данным источников, дроны поразили по меньшей мере пять резервуаров на территории Феодосийского морского нефтяного терминала. В результате вспыхнул масштабный пожар, который оккупанты не могут потушить уже несколько часов. Над городом поднимаются столбы густого дыма, а местные сообщают о взрывах, раздающихся в районе терминала.

Повреждена энергетическая инфраструктура

Также удары были нанесены по подстанции 220 кВ "Кафа" в Феодосии, входящей в так называемый энергомост "Россия – Крым". По предварительной информации, повреждены силовые трансформаторы, распределительное устройство, диспетчерское помещение и системы автоматики защиты. В оккупированной части полуострова уже фиксируют перепады напряжения и обесточивание.

Взрывы в Симферополе

Кроме того, серия мощных взрывов прогремела на подстанции 330 кВ "Симферополь", где также зафиксировано возгорание. Местные Telegram-каналы сообщают о частичном отключении электроснабжения в окрестностях города.

СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины. Наши технические возможности позволяют устраивать "хлопки" как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Эта работа будет продолжаться 

– сообщил источник в СБУ.

Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник11.10.25, 15:10 • 42710 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Служба безопасности Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Феодосия
Симферополь
Крым
Украина