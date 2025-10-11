Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
Киев • УНН
11 октября дальнобойные беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфе. По предварительной информации, возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.
Сегодня, 11 октября, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфе, что в 1400 километрах от Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.
Утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ устроили "хлопок" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнефть-УНПЗ". Он расположен в городе Уфа (республика Башкортостан), в 1400 километрах от Украины
Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами вооруженные силы врага.
После взрывов на территории "Башнефть-УНПЗ" туда начала ехать пожарная техника, а над самим заводом поднимается столб черного дыма. По предварительной информации, после удара беспилотников ЦСО "А" СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.
Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане — в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины
Напомним
После атаки беспилотника и пожара 4 октября Киришский нефтеперерабатывающий завод остановил главную установку по переработке сырой нефти. Повреждение привело к частичной приостановке производства топлива на фоне дефицита бензина в стране. Возобновление работы ожидается в течение месяца.