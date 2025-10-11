$41.510.00
48.210.00
ukenru
12:22 • 1324 просмотра
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП
12:10 • 3132 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
08:54 • 15585 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 27582 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 40595 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 50779 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34220 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 28570 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 37985 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 43965 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
89%
749мм
Популярные новости
Сенат США проголосовал за отмену санкций против Сирии: Дамаск назвал это историческим моментом11 октября, 03:03 • 6398 просмотра
Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters11 октября, 04:21 • 8898 просмотра
Более 1000 солдат и 18 крылатых ракет: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки11 октября, 04:42 • 4930 просмотра
Трамп остается в «исключительном состоянии здоровья» - СМИ11 октября, 06:35 • 3934 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть08:00 • 10806 просмотра
публикации
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть08:00 • 10850 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 50779 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 37985 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10 октября, 10:53 • 43965 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать10 октября, 09:44 • 47053 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Запорожье
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 26705 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 28997 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 31620 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 97572 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 41038 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Шахед-136
ATACMS
E-6 Mercury

Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник

Киев • УНН

 • 3158 просмотра

11 октября дальнобойные беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфе. По предварительной информации, возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник

Сегодня, 11 октября, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфе, что в 1400 километрах от Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ устроили "хлопок" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнефть-УНПЗ". Он расположен в городе Уфа (республика Башкортостан), в 1400 километрах от Украины 

- отметил источник.

Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами вооруженные силы врага.

После взрывов на территории "Башнефть-УНПЗ" туда начала ехать пожарная техника, а над самим заводом поднимается столб черного дыма. По предварительной информации, после удара беспилотников ЦСО "А" СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане — в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины 

- сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним

После атаки беспилотника и пожара 4 октября Киришский нефтеперерабатывающий завод остановил главную установку по переработке сырой нефти. Повреждение привело к частичной приостановке производства топлива на фоне дефицита бензина в стране. Возобновление работы ожидается в течение месяца.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Служба безопасности Украины
Украина