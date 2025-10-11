Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело

Сьогодні, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ атакували нафтопереробний завод "Башнафта-УНПЗ" в Уфі, що за 1400 кілометрів від України. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів рф і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили ворога.

Після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані — за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу рф немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України