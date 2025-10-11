$41.510.00
12:56 • 160 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:22 • 1692 перегляди
Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП
12:10 • 3450 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
08:54 • 15709 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 27660 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 40633 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 50862 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 34228 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 28576 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 38034 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело

Київ • УНН

 • 3464 перегляди

11 жовтня далекобійні безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод "Башнафта-УНПЗ" в Уфі. За попередньою інформацією, загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело

Сьогодні, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ атакували нафтопереробний завод "Башнафта-УНПЗ" в Уфі, що за 1400 кілометрів від України. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Зранку далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа (республіка Башкортостан), за 1400 кілометрів від України 

- зазначило джерело.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів рф і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили ворога.

Після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані — за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу рф немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України 

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо

Після атаки безпілотника й пожежі 4 жовтня Кіришинський нафтопереробний завод зупинив головну установку з переробки сирої нафти. Пошкодження призвело до часткового припинення виробництва пального на тлі дефіциту бензину в країні. Відновлення роботи очікується протягом місяця.

Павло Башинський

