Один з найбільших російських НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" зупинив роботу після атаки дронів - Reuters

Після атаки безпілотника й пожежі 4 жовтня Кіришинський нафтопереробний завод зупинив головну установку з переробки сирої нафти. Пошкодження призвело до часткового припинення виробництва пального на тлі дефіциту бензину в країні. Відновлення роботи очікується протягом місяця, пише УНН із посиланням на Reuters.

Найбільший російський нафтопереробний завод у Кіришах зупинив роботу після атаки дрона - повідомляють джерела.

Як вказано, Кіришинський нафтопереробний завод, один з найбільших у росії, зупинив установку перегонки сирої нафти CDU-6 (свою найпродуктивнішу установку) після атаки дрона та подальшої пожежі 4 жовтня.

"Очікується, що її відновлення триватиме близько місяця", - повідомили в понеділок два джерела в галузі.

Наслідки

Зупинка підприємства може трохи скоротити обсяги виробництва пального в росії, яка вже переживає паливну кризу через дефіцит деяких видів бензину. Причиною цього стали регулярні атаки українських дронів по об’єктах енергетичної інфраструктури країни.

Згідно з джерелами, CDU-6 має потужність 8 мільйонів метричних тонн на рік, або 160 000 барелів на день, що становить близько 40% від загальної переробної потужності заводу.

Вони також заявили, що завод, який належить "Сургутнефтегазом" (SNGS.MM) повертає в експлуатацію інший свій основний блок, який був пошкоджений дронами в середині вересня.

Під час ремонту пошкодженої установки CDU-6 завод продовжить роботу приблизно на 70% своєї потужності. Це стане можливим завдяки використанню інших виробничих блоків, які тимчасово працюватимуть на підвищеному навантаженні.

За даними галузевих джерел, у 2024 році нафтопереробний завод переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що склало 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії.

Минулого року тут було вироблено 2 мільйони тонн бензину, 7,1 мільйона тонн дизельного пального, 6,1 мільйона тонн мазуту та 600 000 тонн бітуму.

Деталі

Раніше УНН писав, що сили спеціальних операцій України за сприяння руху "Черная іскра" атакували нафтопереробний завод "Кіришінефтеоргсинтез" у ленінградській області. Уражено установки з виробництва лінійних алкілбензолів та первинної обробки нафти, це вже третя атака на підприємство у 2025 році.