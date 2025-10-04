Третя атака за рік: російські повстанці допомогли українським бійцям уразити один з найбільших НПЗ у рф
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій України за сприяння руху "Черная іскра" атакували нафтопереробний завод "Кіришінефтеоргсинтез" у ленінградській області. Уражено установки з виробництва лінійних алкілбензолів та первинної обробки нафти, це вже третя атака на підприємство у 2025 році.
Уразити в ніч на 4 жовтня нафтопереробний завод "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області українським бійцям вдалося з допомогою російських повстанців. Про це повідомили Сили спеціальних операцій, пише УНН.
Деталі
У ніч на 4 жовтня нафтопереробний завод "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області атакували Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом "Черная іскра".
Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками "Черная іскра
Військові розповіли, що під час атаки уразили установки з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфоналів та установку з видалення води, солі та первинної обробки нафти.
ССО наголошують, що підприємство палає вже втретє у 2025 році.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів агресора, включаючи НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" та малий ракетний корабель "Буян-М". Також уражено радіолокаційний комплекс "Гармонь", транспортно-заряджаючу машину "Іскандер" та командний пункт 8-ї армії противника.