4 жовтня, 08:29 • 15034 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 34371 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 51455 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 67801 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 81122 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 70598 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 39924 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51844 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34527 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21770 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 81119 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 70598 перегляди
Третя атака за рік: російські повстанці допомогли українським бійцям уразити один з найбільших НПЗ у рф

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Сили спеціальних операцій України за сприяння руху "Черная іскра" атакували нафтопереробний завод "Кіришінефтеоргсинтез" у ленінградській області. Уражено установки з виробництва лінійних алкілбензолів та первинної обробки нафти, це вже третя атака на підприємство у 2025 році.

Третя атака за рік: російські повстанці допомогли українським бійцям уразити один з найбільших НПЗ у рф

Уразити в ніч на 4 жовтня нафтопереробний завод "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області українським бійцям вдалося з допомогою російських повстанців. Про це повідомили Сили спеціальних операцій, пише УНН.

Деталі

У ніч на 4 жовтня нафтопереробний завод "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області атакували Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом "Черная іскра".

Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками "Черная іскра

- йдеться у дописі.

Військові розповіли, що під час атаки уразили установки з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфоналів та установку з видалення води, солі та первинної обробки нафти.

ССО наголошують, що підприємство палає вже втретє у 2025 році.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів агресора, включаючи НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" та малий ракетний корабель "Буян-М". Також уражено радіолокаційний комплекс "Гармонь", транспортно-заряджаючу машину "Іскандер" та командний пункт 8-ї армії противника.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Україна