Один из крупнейших российских НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" остановил работу после атаки дронов - Reuters

После атаки беспилотника и пожара 4 октября Киришский нефтеперерабатывающий завод остановил главную установку по переработке сырой нефти. Повреждение привело к частичному прекращению производства топлива на фоне дефицита бензина в стране. Возобновление работы ожидается в течение месяца, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Крупнейший российский нефтеперерабатывающий завод в Киришах остановил работу после атаки дрона - сообщают источники.

Как указано, Киришский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в России, остановил установку перегонки сырой нефти CDU-6 (свою самую производительную установку) после атаки дрона и последующего пожара 4 октября.

"Ожидается, что ее восстановление займет около месяца", - сообщили в понедельник два источника в отрасли.

Последствия

Остановка предприятия может немного сократить объемы производства топлива в России, которая уже переживает топливный кризис из-за дефицита некоторых видов бензина. Причиной этого стали регулярные атаки украинских дронов по объектам энергетической инфраструктуры страны.

Согласно источникам, CDU-6 имеет мощность 8 миллионов метрических тонн в год, или 160 000 баррелей в день, что составляет около 40% от общей перерабатывающей мощности завода.

Они также заявили, что завод, принадлежащий "Сургутнефтегазу" (SNGS.MM), возвращает в эксплуатацию другой свой основной блок, который был поврежден дронами в середине сентября.

Во время ремонта поврежденной установки CDU-6 завод продолжит работу примерно на 70% своей мощности. Это станет возможным благодаря использованию других производственных блоков, которые временно будут работать на повышенной нагрузке.

По данным отраслевых источников, в 2024 году нефтеперерабатывающий завод переработал 17,5 миллиона тонн нефти, что составило 6,6% от общего объема переработки нефти в России.

В прошлом году здесь было произведено 2 миллиона тонн бензина, 7,1 миллиона тонн дизельного топлива, 6,1 миллиона тонн мазута и 600 000 тонн битума.

Детали

Ранее УНН писал, что силы специальных операций Украины при содействии движения "Черная искра" атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Поражены установки по производству линейных алкилбензолов и первичной обработки нефти, это уже третья атака на предприятие в 2025 году.