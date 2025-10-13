$41.600.10
48.110.10
ukenru
07:59 • 2408 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 9622 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 10620 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
06:07 • 9500 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
04:29 • 15838 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 33587 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 42293 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63450 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 36834 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 108033 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій

Київ • УНН

 • 2394 перегляди

У ніч на 13 жовтня безпілотники СБУ та ССО ЗСУ атакували об'єкти в окупованому Криму. Уражено п'ять резервуарів нафтового терміналу у Феодосії та електропідстанції "Кафа" і "Сімферополь".

Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій

У ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ спільно з Силами спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по низці стратегічних об’єктів рф, зокрема по електропідстанції та кількох електропідстанціях. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

Деталі

За даними джерел, дрони вразили щонайменше п’ять резервуарів на території Феодосійського морського нафтового термінала. У результаті спалахнула масштабна пожежа, яку окупанти не можуть загасити вже кілька годин. Над містом здіймаються стовпи густого диму, а місцеві повідомляють про вибухи, що лунають у районі термінала.

Пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Також удари було завдано по підстанції 220 кВ "Кафа" у Феодосії, що входить до так званого енергомосту "росія – Крим". За попередньою інформацією, пошкоджено силові трансформатори, розподільну установку, диспетчерське приміщення та системи автоматики захисту. В окупованій частині півострова вже фіксують перепади напруги та знеструмлення.

Вибухи у Сімферополі

Крім того, серія потужних вибухів пролунала на підстанції 330 кВ "Сімферополь", де також зафіксовано займання. Місцеві Telegram-канали повідомляють про часткове відключення електропостачання в околицях міста.

СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати "бавовну" як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу рф. Ця робота триватиме 

– повідомило джерело в СБУ.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Служба безпеки України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Феодосія
Сімферополь
Крим
Україна