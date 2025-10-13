Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій

У ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ спільно з Силами спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по низці стратегічних об’єктів рф, зокрема по електропідстанції та кількох електропідстанціях. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

За даними джерел, дрони вразили щонайменше п’ять резервуарів на території Феодосійського морського нафтового термінала. У результаті спалахнула масштабна пожежа, яку окупанти не можуть загасити вже кілька годин. Над містом здіймаються стовпи густого диму, а місцеві повідомляють про вибухи, що лунають у районі термінала.

Також удари було завдано по підстанції 220 кВ "Кафа" у Феодосії, що входить до так званого енергомосту "росія – Крим". За попередньою інформацією, пошкоджено силові трансформатори, розподільну установку, диспетчерське приміщення та системи автоматики захисту. В окупованій частині півострова вже фіксують перепади напруги та знеструмлення.

Крім того, серія потужних вибухів пролунала на підстанції 330 кВ "Сімферополь", де також зафіксовано займання. Місцеві Telegram-канали повідомляють про часткове відключення електропостачання в околицях міста.

СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати "бавовну" як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу рф. Ця робота триватиме