Оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях - DeepState

$41.730.10
48.760.24
ukenru
20 октября, 15:34 • 15041 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 30827 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 29188 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 38481 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 72662 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 31568 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 31690 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 12092 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 26835 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 27089 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
89%
751мм
Популярные новости
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 19693 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 13449 просмотра
Российский шпион заявил, что Путина в Будапеште планируют убить по сговору британских спецслужб20 октября, 15:58 • 4834 просмотра
Российский солдат пытался сдаться, но его убил собственный дрон – Силы обороны ЮгаVideo20 октября, 16:48 • 5042 просмотра
ССО показали видео зачистки промзоны на Покровском направлении и захвата пленногоVideo20 октября, 17:48 • 3480 просмотра
публикации
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 19701 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 72662 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 48857 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 119976 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 86015 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Блогеры
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Государственная граница Украины
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 13452 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 69168 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 65830 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 85484 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 82929 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Сериал
WhatsApp
Нью-Йорк Таймс

Оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях - DeepState

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Российские войска продвинулись вблизи Малиновки, Полтавки и Калиновского. Это произошло в Запорожской и Днепропетровской областях, по данным DeepState.

Оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях - DeepState

российские войска продвинулись в районе трех населенных пунктов на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом информирует УНН со ссылкой на мониторинговый проект DeepState.

Подробности

В ночь на 21 октября аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты имеют успех вблизи двух населенных пунктов в Запорожской области, а также возле Калиновского в Днепропетровской области.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Малиновки, Полтавки и Калиновского", - говорится в сообщении.

Напомним

Российские войска совершили серию механизированных штурмов на юге, используя танки, БМП, БТР и мотоциклы. Большая часть техники была поражена до подхода к линии соприкосновения, но пехота продолжила наступление.

"Война - очень странная штука": Трамп прокомментировал шансы Украины на победу20.10.25, 18:35 • 2856 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Днепропетровская область
Запорожская область