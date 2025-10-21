Оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях - DeepState
Киев • УНН
Российские войска продвинулись вблизи Малиновки, Полтавки и Калиновского. Это произошло в Запорожской и Днепропетровской областях, по данным DeepState.
Подробности
В ночь на 21 октября аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты имеют успех вблизи двух населенных пунктов в Запорожской области, а также возле Калиновского в Днепропетровской области.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Малиновки, Полтавки и Калиновского", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские войска совершили серию механизированных штурмов на юге, используя танки, БМП, БТР и мотоциклы. Большая часть техники была поражена до подхода к линии соприкосновения, но пехота продолжила наступление.
