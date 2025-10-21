Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях - DeepState
Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського. Це сталося в Запорізькій та Дніпропетровській областях, за даними DeepState.
Деталі
У ніч проти 21 жовтня аналітики DeepDtate оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти мають успіх поблизу двох населених пунктів у Запорізькій області, а також біля Калинівського у Дніпропетровській області.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського", - йдеться у дописі.
Російські війська здійснили серію механізованих штурмів на півдні, використовуючи танки, БМП, БТР та мотоцикли. Більшість техніки було уражено до підходу до лінії зіткнення, але піхота продовжила наступ.
