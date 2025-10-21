$41.730.10
20 жовтня, 15:34 • 15136 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 31152 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 29405 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 38698 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 72911 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 31603 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 31714 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 12112 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 26851 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 27103 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях - DeepState

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського. Це сталося в Запорізькій та Дніпропетровській областях, за даними DeepState.

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях - DeepState

російські війська просунулись в районі трьох населених пунктів на території Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це інформує УНН з посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

Деталі

У ніч проти 21 жовтня аналітики DeepDtate оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти мають успіх поблизу двох населених пунктів у Запорізькій області, а також біля Калинівського у Дніпропетровській області.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Російські війська здійснили серію механізованих штурмів на півдні, використовуючи танки, БМП, БТР та мотоцикли. Більшість техніки було уражено до підходу до лінії зіткнення, але піхота продовжила наступ.

"Війна - дуже дивна штука": Трамп прокоментував шанси України на перемогу20.10.25, 18:35 • 2862 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область