ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та 437 одиниць техніки за минулу добу

$41.730.10
48.760.24
ukenru
Ексклюзив
05:35 • 930 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 2852 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 20952 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 42839 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 36319 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 45206 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 80785 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 33099 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 32667 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 12663 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.4м/с
89%
751мм
Популярнi новини
У Польщі мікроавтобус врізався в колону американської військової техніки, є постраждалі (фото)Photo20 жовтня, 20:14 • 3542 перегляди
росія атакувала Харків керованими авіабомбами: у місті пролунали сильні вибухи20 жовтня, 21:28 • 7412 перегляди
У Києві оголошено повітряну тривогу: загроза балістики20 жовтня, 21:35 • 9582 перегляди
ростовську область рф масовано атакували безпілотники: зникло світло, є поранені (відео)PhotoVideo20 жовтня, 23:40 • 6404 перегляди
У Києві та областях вдруге за ніч оголосили тривогу01:14 • 11786 перегляди
Публікації
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 23754 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 80799 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 52040 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 122687 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 88707 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Борис Пісторіус
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Київська область
Крим
Реклама
УНН Lite
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 15467 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 72057 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 67285 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 87034 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 84348 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
The Guardian
Іскандер (ОТРК)

ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та 437 одиниць техніки за минулу добу

Київ • УНН

 • 1276 перегляди

За минулу добу, 20 жовтня, втрати російських загарбників склали 1130 військових та 437 одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно становлять 1132200 осіб ліквідовано.

ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та 437 одиниць техніки за минулу добу

За минулу добу, 20 жовтня втрати російських загарбників склали 1130 військових. та 437 одинись техніки. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1132200 (+1130) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11278 (+8)
      • бойових броньованих машин ‒ 23436 (37)
        • артилерійських систем ‒ 33902 (+23)
          • РСЗВ ‒ 1524 (0)
            • засоби ППО ‒ 1229 (0)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 72600 (+235)
                    • крилаті ракети ‒ 3864 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 65026 (+134)
                            • спеціальна техніка ‒ 3980 (0)

                              Нагадаємо

                              Російські війська активізувалися на півдні, здійснивши серію механізованих штурмів на напрямках Щербаки–Роботине–Новопокровка–Мала Токмачка. Окупанти використовували танки, БМП, БТР і навіть мотоцикли, намагаючись прорвати оборону. 

                              Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях - DeepState21.10.25, 02:46 • 2586 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна