ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та 437 одиниць техніки за минулу добу
Київ • УНН
За минулу добу, 20 жовтня, втрати російських загарбників склали 1130 військових та 437 одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно становлять 1132200 осіб ліквідовано.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1132200 (+1130) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11278 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 23436 (37)
- артилерійських систем ‒ 33902 (+23)
- РСЗВ ‒ 1524 (0)
- засоби ППО ‒ 1229 (0)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 72600 (+235)
- крилаті ракети ‒ 3864 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 65026 (+134)
- спеціальна техніка ‒ 3980 (0)
Нагадаємо
Російські війська активізувалися на півдні, здійснивши серію механізованих штурмів на напрямках Щербаки–Роботине–Новопокровка–Мала Токмачка. Окупанти використовували танки, БМП, БТР і навіть мотоцикли, намагаючись прорвати оборону.
