Ситуація на півдні залишається незмінною, проте напруженою - Волошин

$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:19 • 1022 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 6604 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 30184 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 41330 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 44566 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 38773 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 46607 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 58926 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33040 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 47858 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto20 вересня, 02:55 • 23201 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic20 вересня, 04:38 • 22315 перегляди
російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВАPhoto20 вересня, 04:40 • 15197 перегляди
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну06:16 • 14387 перегляди
Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів08:02 • 17145 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 08:41 • 6604 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 30184 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 45091 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 58926 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 47858 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 46607 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 45091 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 21624 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 24298 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 26938 перегляди
Актуальне
TikTok
Bild
The Guardian
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Ситуація на півдні залишається незмінною, проте напруженою - Волошин

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив про незмінну, але напружену ситуацію на півдні України. Зокрема, на Оріхівському напрямку та поблизу Антонівських мостів ворог намагається витіснити українських військових.

Ситуація на півдні залишається незмінною, проте напруженою - Волошин

За кілька останніх днів ситуація на півдні України, зокрема на Оріхівському напрямку, залишається незмінною, проте напруженою. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі "Суспільного" у суботу, передає УНН.

Деталі

"За останні кілька днів ситуація на півдні не зазнає суттєвих змін. Вона залишається доволі напруженою. Вздовж лінії бойового зіткнення розташовані позиції українських підрозділів, й останнім часом війська рф дуже часто їх обстрілюють. Також завдають ударів й по населених пунктах, які розташовані поряд. На деяких ділянках він проводить штурмові дії на наші позиції. Цих штурмових дій не так багато, як відносно деяких інших напрямків. У нас, наприклад, на Херсонському напрямку за минулу добу зафіксовано два бойових зіткнення. Противник намагався просунутися до наших позицій біля Антонівських мостів, залізничного й автомобільного", - сказав Волошин.

За його словами, ще два бойових зіткнення відбулося на Оріхівському напрямку, де противник намагався витіснити українських військових з населеного пункту Кам’янське, а також поблизу Степногірська.

"Вони хочуть їх (позиції поблизу Антонівського мосту - ред.) захопити та взяти під контроль, щоб розташувати тут свої позиції, майданчики для озброєння, для запуску різних FPV-дронів, дронів-камікадзе. Тому вони намагаються вибити нас вже понад року з цих позицій, проте успіху не мають", - додав Волошин.

Нагадаємо

Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Загарбники завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами та 78 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснили 4752 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Павло Башинський

Війна в Україні
Степногірськ
Херсонська область
Україна