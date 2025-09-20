Ситуація на півдні залишається незмінною, проте напруженою - Волошин
Київ • УНН
Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив про незмінну, але напружену ситуацію на півдні України. Зокрема, на Оріхівському напрямку та поблизу Антонівських мостів ворог намагається витіснити українських військових.
За кілька останніх днів ситуація на півдні України, зокрема на Оріхівському напрямку, залишається незмінною, проте напруженою. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі "Суспільного" у суботу, передає УНН.
Деталі
"За останні кілька днів ситуація на півдні не зазнає суттєвих змін. Вона залишається доволі напруженою. Вздовж лінії бойового зіткнення розташовані позиції українських підрозділів, й останнім часом війська рф дуже часто їх обстрілюють. Також завдають ударів й по населених пунктах, які розташовані поряд. На деяких ділянках він проводить штурмові дії на наші позиції. Цих штурмових дій не так багато, як відносно деяких інших напрямків. У нас, наприклад, на Херсонському напрямку за минулу добу зафіксовано два бойових зіткнення. Противник намагався просунутися до наших позицій біля Антонівських мостів, залізничного й автомобільного", - сказав Волошин.
За його словами, ще два бойових зіткнення відбулося на Оріхівському напрямку, де противник намагався витіснити українських військових з населеного пункту Кам’янське, а також поблизу Степногірська.
"Вони хочуть їх (позиції поблизу Антонівського мосту - ред.) захопити та взяти під контроль, щоб розташувати тут свої позиції, майданчики для озброєння, для запуску різних FPV-дронів, дронів-камікадзе. Тому вони намагаються вибити нас вже понад року з цих позицій, проте успіху не мають", - додав Волошин.
Нагадаємо
Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Загарбники завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами та 78 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснили 4752 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.