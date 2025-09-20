Ситуация на юге остается неизменной, однако напряженной - Волошин

$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:19 • 1556 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41 • 7838 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 31094 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 42170 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 45111 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 39207 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 47116 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 59465 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 33200 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 48273 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto20 сентября, 02:55 • 23663 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic20 сентября, 04:38 • 22807 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto20 сентября, 04:40 • 15656 просмотра
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину06:16 • 14900 просмотра
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов08:02 • 18175 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака08:41 • 7842 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 31096 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 45701 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 59469 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 48276 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 47110 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 45691 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 21811 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 24468 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 27108 просмотра
Актуальное
ТикТок
Бильд
Хранитель
Шахед-136
9К720 Искандер

Ситуация на юге остается неизменной, однако напряженной - Волошин

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил о неизменной, но напряженной ситуации на юге Украины. В частности, на Ореховском направлении и вблизи Антоновских мостов враг пытается вытеснить украинских военных.

Ситуация на юге остается неизменной, однако напряженной - Волошин

За последние несколько дней ситуация на юге Украины, в частности на Ореховском направлении, остается неизменной, однако напряженной. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире "Суспільне" в субботу, передает УНН.

Детали

"За последние несколько дней ситуация на юге не претерпевает существенных изменений. Она остается довольно напряженной. Вдоль линии боевого соприкосновения расположены позиции украинских подразделений, и в последнее время войска рф очень часто их обстреливают. Также наносят удары и по населенным пунктам, расположенным рядом. На некоторых участках он проводит штурмовые действия на наши позиции. Этих штурмовых действий не так много, как относительно некоторых других направлений. У нас, например, на Херсонском направлении за минувшие сутки зафиксировано два боевых столкновения. Противник пытался продвинуться к нашим позициям возле Антоновских мостов, железнодорожного и автомобильного", - сказал Волошин.

По его словам, еще два боевых столкновения произошло на Ореховском направлении, где противник пытался вытеснить украинских военных из населенного пункта Каменское, а также вблизи Степногорска.

"Они хотят их (позиции вблизи Антоновского моста - ред.) захватить и взять под контроль, чтобы расположить здесь свои позиции, площадки для вооружения, для запуска различных FPV-дронов, дронов-камикадзе. Поэтому они пытаются выбить нас уже более года с этих позиций, однако успеха не имеют", - добавил Волошин.

Напомним

В течение минувших суток зафиксировано 165 боевых столкновений. Захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара двумя ракетами и 78 авиационных ударов, сбросив 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершили 4752 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Павел Башинский

Война в Украине
Степнохирск
Херсонская область
Украина