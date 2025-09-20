Ситуация на юге остается неизменной, однако напряженной - Волошин
Киев • УНН
Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил о неизменной, но напряженной ситуации на юге Украины. В частности, на Ореховском направлении и вблизи Антоновских мостов враг пытается вытеснить украинских военных.
За последние несколько дней ситуация на юге Украины, в частности на Ореховском направлении, остается неизменной, однако напряженной. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире "Суспільне" в субботу, передает УНН.
Детали
"За последние несколько дней ситуация на юге не претерпевает существенных изменений. Она остается довольно напряженной. Вдоль линии боевого соприкосновения расположены позиции украинских подразделений, и в последнее время войска рф очень часто их обстреливают. Также наносят удары и по населенным пунктам, расположенным рядом. На некоторых участках он проводит штурмовые действия на наши позиции. Этих штурмовых действий не так много, как относительно некоторых других направлений. У нас, например, на Херсонском направлении за минувшие сутки зафиксировано два боевых столкновения. Противник пытался продвинуться к нашим позициям возле Антоновских мостов, железнодорожного и автомобильного", - сказал Волошин.
По его словам, еще два боевых столкновения произошло на Ореховском направлении, где противник пытался вытеснить украинских военных из населенного пункта Каменское, а также вблизи Степногорска.
"Они хотят их (позиции вблизи Антоновского моста - ред.) захватить и взять под контроль, чтобы расположить здесь свои позиции, площадки для вооружения, для запуска различных FPV-дронов, дронов-камикадзе. Поэтому они пытаются выбить нас уже более года с этих позиций, однако успеха не имеют", - добавил Волошин.
Напомним
В течение минувших суток зафиксировано 165 боевых столкновений. Захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара двумя ракетами и 78 авиационных ударов, сбросив 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершили 4752 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.