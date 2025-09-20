Окупанти здійснили 165 бойових зіткнень та 4752 обстріли позицій ЗСУ за добу - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Загарбники завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами та 78 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснили 4752 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Про це пише УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу, агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Григорівка, Лук’янівське, Степногірськ, Степове, Залізничне Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє.

На Сіверському напрямку, в районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки, противник дев’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення, загарбник атакував у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку ворог 33 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку, ворог двічі наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

