Оккупанты совершили 165 боевых столкновений и 4752 обстрела позиций ВСУ за сутки - Генштаб

04:00 • 10801 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 20951 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 30966 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 25992 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 32013 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 45288 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 28547 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 37620 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 39517 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 48798 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
публикации
Эксклюзивы
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсети
19 сентября, 20:05 • 11905 просмотра
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига
19 сентября, 21:59 • 7684 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА
19 сентября, 23:05 • 12543 просмотра
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода
02:55 • 12983 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic
04:38 • 9100 просмотра
публикации
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
04:00 • 10794 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24 • 30545 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:05 • 45277 просмотра
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 45277 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
19 сентября, 11:23 • 37613 просмотра
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 37613 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
19 сентября, 06:26 • 65372 просмотра
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 65372 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00 • 32002 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24 • 30545 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
19 сентября, 14:03 • 16937 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
19 сентября, 10:57 • 20050 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
19 сентября, 10:18 • 22554 просмотра
Оккупанты совершили 165 боевых столкновений и 4752 обстрела позиций ВСУ за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 8 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Захватчики нанесли два ракетных удара и 78 авиационных ударов, сбросив 154 управляемые авиационные бомбы.

Оккупанты совершили 165 боевых столкновений и 4752 обстрела позиций ВСУ за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара двумя ракетами и 78 авиационных ударов, сбросив 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершили 4752 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

По данным Генштаба, агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Григоровка, Лукьяновское, Степногорск, Степное, Зализничное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 27 управляемых бомб, а также совершил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Колодези, Торское, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее.

На Северском направлении, в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Выемки и Дроновки, противник девять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения, захватчик атаковал в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополья, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Красный Лиман, Новопавловка.

На Новопавловском направлении враг 33 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Филиа, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новаивановка, Поддубное, Зеленый Гай, Толстой, Январское, Новониколаевка и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении, враг дважды наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Новая "психологическая отметка" пройдена: потери врага на войне в Украине превысили 1 миллион 100 тысяч20.09.25, 07:17 • 1546 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Украина