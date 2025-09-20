Оккупанты совершили 165 боевых столкновений и 4752 обстрела позиций ВСУ за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара двумя ракетами и 78 авиационных ударов, сбросив 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершили 4752 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

По данным Генштаба, агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Григоровка, Лукьяновское, Степногорск, Степное, Зализничное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 27 управляемых бомб, а также совершил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Колодези, Торское, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее.

На Северском направлении, в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Выемки и Дроновки, противник девять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения, захватчик атаковал в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополья, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Красный Лиман, Новопавловка.

На Новопавловском направлении враг 33 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Филиа, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новаивановка, Поддубное, Зеленый Гай, Толстой, Январское, Новониколаевка и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении, враг дважды наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

