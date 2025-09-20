$41.250.05
04:00 • 3622 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 15710 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 27409 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 23191 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 28581 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 42162 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 27412 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 35273 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 39145 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 47829 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Новая "психологическая отметка" пройдена: потери врага на войне в Украине превысили 1 миллион 100 тысяч

Киев • УНН

 • 732 просмотра

19 сентября российские войска потеряли 1070 солдат и 31 артсистему. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.25 составляют 1100600 человек.

Новая "психологическая отметка" пройдена: потери врага на войне в Украине превысили 1 миллион 100 тысяч

За сутки 19 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 31 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Подробности

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1100600 (+1150) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11192 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23280 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 32927 (+31)
          • РСЗО ‒ 1492 (0)
            • средства ПВО ‒ 1218 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 61045 (+365)
                    • крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62168 (+124)
                            • специальная техника ‒ 3968 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины.

                              Зеленский: "план А" – завершить войну, "план Б" – 120 млрд долларов в год17.09.25, 18:23 • 3469 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

