Новая "психологическая отметка" пройдена: потери врага на войне в Украине превысили 1 миллион 100 тысяч
Киев • УНН
19 сентября российские войска потеряли 1070 солдат и 31 артсистему. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.25 составляют 1100600 человек.
За сутки 19 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 31 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Подробности
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1100600 (+1150) человек ликвидировано
- танков ‒ 11192 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23280 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 32927 (+31)
- РСЗО ‒ 1492 (0)
- средства ПВО ‒ 1218 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 61045 (+365)
- крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62168 (+124)
- специальная техника ‒ 3968 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины.
Зеленский: "план А" – завершить войну, "план Б" – 120 млрд долларов в год17.09.25, 18:23 • 3469 просмотров