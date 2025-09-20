$41.250.05
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 13855 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 25218 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 21885 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 26858 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 40513 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 26747 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 34244 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 38947 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 47051 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Нову "психологічну позначку" перетнуто: втрати ворога на війні в Україні перевищили 1 мільйон 100 тисяч

Київ • УНН

 • 178 перегляди

19 вересня російські війська втратили 1070 солдатів та 31 артсистему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.25 становлять 1100600 осіб.

Нову "психологічну позначку" перетнуто: втрати ворога на війні в Україні перевищили 1 мільйон 100 тисяч

За добу 19 вересня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 31 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1100600 (+1150) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11192 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23280 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 32927 (+31)
          • РСЗВ ‒ 1492 (0)
            • засоби ППО ‒ 1218 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 61045 (+365)
                    • крилаті ракети ‒ 3718 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62168 (+124)
                            • спеціальна техніка ‒ 3968 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.

                              Зеленський: "план А" – завершити війну, "план Б" – 120 млрд доларів на рік17.09.25, 18:23 • 3465 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна