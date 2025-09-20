Нову "психологічну позначку" перетнуто: втрати ворога на війні в Україні перевищили 1 мільйон 100 тисяч
Київ • УНН
19 вересня російські війська втратили 1070 солдатів та 31 артсистему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.25 становлять 1100600 осіб.
За добу 19 вересня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 31 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1100600 (+1150) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11192 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23280 (+2)
- артилерійських систем ‒ 32927 (+31)
- РСЗВ ‒ 1492 (0)
- засоби ППО ‒ 1218 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 61045 (+365)
- крилаті ракети ‒ 3718 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62168 (+124)
- спеціальна техніка ‒ 3968 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.
