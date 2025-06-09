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Запоріжжя зазнало ворожого удару КАБами: двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, поранено двох жінок. Зруйновано щонайменше сім приватних будинків, десятки пошкоджено, понівечено газопровід.

Запоріжжя зазнало ворожого удару КАБами: двоє постраждалих

Запоріжжя зазнало удару російських військ КАБами, відомо про двох постраждалих, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Ворог атакував Запоріжжя", - написав Федоров.

Спочатку голова ОВА повідомив про одну постраждалу. "Дістала поранень 73-річна жінка. Її в тяжкому стані доправляють до лікарні", - вказав він.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу.

"Ще одна жінка у важкому стані внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Медики на місці удару стабілізують стан постраждалої. Після цього її доправлять до лікарні", - зазначив Федоров.

З його слів, пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста.

"росіяни вдарили КАБами по одному з районів. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки - пошкоджені. Понівечена труба  газопостачання", - написав Федоров.

рф атакувала Україну 499 дронами і ракетами: 479 знешкоджено, у тому числі всі "Кинджали" та Х-10109.06.25, 10:49 • 1328 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Запоріжжя
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