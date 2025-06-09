Запоріжжя зазнало ворожого удару КАБами: двоє постраждалих
Київ • УНН
Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, поранено двох жінок. Зруйновано щонайменше сім приватних будинків, десятки пошкоджено, понівечено газопровід.
Запоріжжя зазнало удару російських військ КАБами, відомо про двох постраждалих, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Ворог атакував Запоріжжя", - написав Федоров.
Спочатку голова ОВА повідомив про одну постраждалу. "Дістала поранень 73-річна жінка. Її в тяжкому стані доправляють до лікарні", - вказав він.
Згодом стало відомо про ще одну постраждалу.
"Ще одна жінка у важкому стані внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Медики на місці удару стабілізують стан постраждалої. Після цього її доправлять до лікарні", - зазначив Федоров.
З його слів, пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста.
"росіяни вдарили КАБами по одному з районів. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки - пошкоджені. Понівечена труба газопостачання", - написав Федоров.
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