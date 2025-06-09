Запорожье подверглось вражескому удару КАБами: двое пострадавших

Запорожье подверглось удару российских войск КАБами, известно о двух пострадавших, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг атаковал Запорожье", - написал Федоров.

Сначала глава ОВА сообщил об одной пострадавшей. "Получила ранения 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу", - указал он.

Впоследствии стало известно об еще одной пострадавшей.

"Еще одна женщина в тяжелом состоянии в результате вражеской атаки на Запорожье. Медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей. После этого ее доставят в больницу", - отметил Федоров.

По его словам, повреждены частные дома в одном из районов города.

"россияне ударили КАБами по одному из районов. Разрушены по меньшей мере семь частных домов, десятки - повреждены. Изувечена труба газоснабжения", - написал Федоров.

рф атаковала Украину 499 дронами и ракетами: 479 обезврежено, в том числе все "Кинжалы" и Х-101