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Запорожье подверглось вражескому удару КАБами: двое пострадавших

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, ранены две женщины. Разрушено по меньшей мере семь частных домов, десятки повреждены, изуродован газопровод.

Запорожье подверглось вражескому удару КАБами: двое пострадавших

Запорожье подверглось удару российских войск КАБами, известно о двух пострадавших, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг атаковал Запорожье", - написал Федоров.

Сначала глава ОВА сообщил об одной пострадавшей. "Получила ранения 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу", - указал он.

Впоследствии стало известно об еще одной пострадавшей.

"Еще одна женщина в тяжелом состоянии в результате вражеской атаки на Запорожье. Медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей. После этого ее доставят в больницу", - отметил Федоров.

По его словам, повреждены частные дома в одном из районов города.

"россияне ударили КАБами по одному из районов. Разрушены по меньшей мере семь частных домов, десятки - повреждены. Изувечена труба  газоснабжения", - написал Федоров.

рф атаковала Украину 499 дронами и ракетами: 479 обезврежено, в том числе все "Кинжалы" и Х-10109.06.25, 10:49 • 1338 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Запорожье
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