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рф атаковала Украину 499 дронами и ракетами: 479 обезврежено, в том числе все "Кинжалы" и Х-101 9 июня 2025

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Ночью 9 июня россия атаковала Украину 499 средствами воздушного нападения. Украинская ПВО обезвредила 479 целей, в том числе все ракеты «Кинжал» и Х-101.

рф атаковала Украину 499 дронами и ракетами: 479 обезврежено, в том числе все "Кинжалы" и Х-101

россия ночью выпустила по Украине 479 дронов и 20 ракет, обезврежено 460 дронов и 19 ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 июня враг атаковал 499-ю средствами воздушного нападения: 479 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф; 4 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской обл. - рф; 10 крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской обл. - рф; 3 крылатыми ракетами Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря; 2 противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря; 1 крылатой ракетой Х-35 из ВТО АР Крым.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.30 противовоздушной обороной обезврежено 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187 - локационно утрачены

- сообщили в ВС ВСУ и перечислили:
  • 277 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 - локационно утрачены/подавлены РЭБ;
    • 10 крылатых ракет Х-101;
      • 4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
        • 2 крылатые ракеты Х-22 - не достигли целей (локационно утрачены);
          • 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
            • 1 крылатая ракета Х-35.

              Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.

              Ровенская область пережила самую жесткую атаку: десятки "шахедов" и ракеты09.06.25, 07:10 • 4112 просмотров

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              Война
              Х-101
              Курск
              Х-47М2 "Кинжал"
              Шахед-136
              Крым
              Украина
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