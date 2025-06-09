рф атаковала Украину 499 дронами и ракетами: 479 обезврежено, в том числе все "Кинжалы" и Х-101 9 июня 2025
Киев • УНН
Ночью 9 июня россия атаковала Украину 499 средствами воздушного нападения. Украинская ПВО обезвредила 479 целей, в том числе все ракеты «Кинжал» и Х-101.
россия ночью выпустила по Украине 479 дронов и 20 ракет, обезврежено 460 дронов и 19 ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 июня враг атаковал 499-ю средствами воздушного нападения: 479 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф; 4 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской обл. - рф; 10 крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской обл. - рф; 3 крылатыми ракетами Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря; 2 противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря; 1 крылатой ракетой Х-35 из ВТО АР Крым.
Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.30 противовоздушной обороной обезврежено 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187 - локационно утрачены
- 277 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 - локационно утрачены/подавлены РЭБ;
- 10 крылатых ракет Х-101;
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
- 2 крылатые ракеты Х-22 - не достигли целей (локационно утрачены);
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- 1 крылатая ракета Х-35.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.
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