Ровенская область пережила самую жесткую атаку: десятки "шахедов" и ракеты

В ночь на понедельник, 9 июня Россия осуществила комбинированную атаку на Ровенскую область. В результате ударов есть по меньшей мере один пострадавший. Городские власти сообщили, что ночной обстрел стал одним из самых жестких для области. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации (ОВА) Александра Коваля, городского голову Ровно Александра Третьяка.

Самая масштабная атака на Ровенщину Сегодня наша область пережила одну из самых жестких ночей: десятки "шахедов" и ракеты атаковали наш регион - написал Александр Третьяк в своем Telegram-канале.

По словам начальника Ровенской ОВА, в результате вражеской атаки пострадал один человек.

Очень тяжелая ночь для Ровенщины. Наша область подверглась мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, один гражданский человек ранен - говорится в заметке Александра Коваля.

"На месте работают представители Сил обороны и других служб", - добавил чиновник.

Напомним

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