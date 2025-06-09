Рівненщина пережила найжорсткішу атаку: десятки "шахедів" і ракети
Київ • УНН
Вночі 9 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Рівненську область, є щонайменше один постраждалий. Міська влада повідомила, що нічний обстріл став одним з найжорсткіших.
У ніч на понеділок, 9 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Рівненську область. Унаслідок ударів є щонайменше один постраждалий. Міська влада повідомила, що нічний обстріл став одним з найжорсткіших для області. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Коваля, міського голову Рівного Олександра Третяка.
Наймасштабніша атака на Рівненщину Сьогодні наша область пережила одну з найжорсткіших ночей: десятки "шахедів" і ракети атакували наш регіон
За словами начальника Рівненської ОВА, внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.
Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена
"На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", - додав чиновник.
Нагадаємо
Президент України закликав громадян найближчими днями зважати на сигнали повітряної тривоги. США вважають, що росія готує потужний удар по Україні.