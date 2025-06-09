Рівненщина пережила найжорсткішу атаку: десятки "шахедів" і ракети

У ніч на понеділок, 9 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Рівненську область. Унаслідок ударів є щонайменше один постраждалий. Міська влада повідомила, що нічний обстріл став одним з найжорсткіших для області. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Коваля, міського голову Рівного Олександра Третяка.

Наймасштабніша атака на Рівненщину Сьогодні наша область пережила одну з найжорсткіших ночей: десятки "шахедів" і ракети атакували наш регіон - написав Олександр Третяк у своєму Telegram-каналі.

За словами начальника Рівненської ОВА, внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена - йдеться у дописі Олександра Коваля.

"На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", - додав чиновник.

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Президент України закликав громадян найближчими днями зважати на сигнали повітряної тривоги. США вважають, що росія готує потужний удар по Україні.